Dados de inflação reacendem disputa entre Trump e Fed sobre corte de juros

A divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de maio voltou a preocupar o presidente Donald Trump sobre corte de juros do Federal Reserve (Fed).

Dados mostraram que a inflação subiu 2,4% em relação ao ano anterior, levemente abaixo da expectativa de 2,5%, o que reforçou o argumento da Casa Branca de que seria a hora de reduzir os juros, segundo informações do Business Insider.

O resultado, entretanto, foi bem recebido por quem defende cortes nas taxas. O núcleo da inflação, que exclui itens como alimentos e energia, teve alta de apenas 0,1%, contra a projeção de 0,3%. O setor de habitação, ainda afetado desde a pandemia, foi apontado pelo Bureau of Labor Statistics como o principal fator da alta no mês.

Após a divulgação, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, criticou a inação do banco central. Em publicação na rede X (antigo Twitter), ele afirmou que a recusa do Fed em reduzir os juros representa “má conduta monetária”. Na última semana, Trump já havia atacado o presidente do Fed, Jerome Powell, após a divulgação de dados ‘fracos’ sobre o mercado de trabalho.

Apesar da pressão, as tarifas impostas por Trump ainda podem ser um fator decisivo. Segundo analistas, essas medidas podem pressionar os preços e dificultar os cortes de juros, mesmo com a inflação mostrando sinais de alívio. Entretanto, o relatório de maio não apontou impacto relevante das tarifas, enquanto os preços de roupas, móveis e carros caíram.

População vs. inflação

E a percepção pública começa a mudar, de acordo com análise do Business Insider. Pela primeira vez neste ano, os consumidores americanos estariam menos preocupados com a alta dos preços. Especialistas afirmaram que o sentimento do consumidor, embora não seja um indicador oficial, influencia o ambiente econômico.

No entanto, dois relatórios recentes do próprio Fed indicaram que donos de pequenos negócios continuam enfrentando incertezas relacionadas às tarifas.

Mesmo com a pressão de Trump, o Federal Reserve mantém seu foco em controlar a inflação e o desemprego, de acordo com o site. Até agora, o mercado não espera mudanças. Segundo a ferramenta CME FedWatch, a chance de o Fed manter os juros estáveis na próxima reunião é de quase 100%.