Dados de emprego nos EUA, Auren e restrição para compensação de PIS/Cofins: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam com otimismo na manhã desta quarta-feira, 5. Nos Estados Unidos, após dados que mostram um mercado menos aquecido, os índices futuros sobem. Na Europa, às vésperas da reunião do Banco Central Europeu (BCE), onde é esperado o primeiro corte de juros desde 2019, os principais índices também operam em alta. Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção definida. Por aqui, apesar de ter fechado no pior patamar do ano, o Ibovespa futuro sobe.

Dados de emprego dos EUA

Depois dos dados de abertura de vagas divulgados na terça-feira, 4, vierem no nível mais baixo desde 2021, hoje é a vez da divulgação dos dados de emprego do setor privado. Ontem, de acordo com o relatório Jolts publicado pelo Departamento do Trabalho, a abertura de postos de trabalho nos EUA caiu de 8,355 milhões em março para 8,059 milhões em abril. O resultado ficou abaixo das estimativas dos analistas, que projetavam uma criação estável.

Nesta quarta, há a divulgação do indicador de emprego privado de maio pela ADP. As estimativas são para a criação de 175 mil vagas, ante as 192 mil de abril. Caso o número se concretize, o mercado ganha mais embasamento para acreditar que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) poderá cortar os juros duas vezes neste ano. Porém, é na sexta-feira, 7, que o dado mais importante sobre emprego sai: o payroll, considerado a taxa de desemprego nos Estados Unidos.

Auren Energia (AURE3)

A Auren Energia (AURE3) anunciou, após o fechamento da sessão de ontem, que chegou a um acordo para a compra de 100% do capital da Esfera Energia. Com o movimento, a Auren caminha para se tornar a maior comercializadora de energia do país. No final de 2023, a companhia constituiu uma joint venture com a Vivo para a venda de eletricidade a consumidores de menor porte. Mais recentemente, há cerca de duas semanas, a Auren também adquiriu a AES Brasil.

A notícia deve beneficiar os papéis AURE3 na sessão desta quarta. De acordo com o vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Auren, Mario Bertoncini, a aquisição não terá impacto significativo na alavancagem da Auren. A expectativa da companhia é que a operação seja concluída no segundo semestre de 2024. Os valores da transação não foram relevados.

MP que restringe a compensação de PIS/Cofins

Visando compensar a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia até 2027, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) editou, nesta terça, a Medida Provisória (MP) 1227/2024 que restringe a compensação tributária do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para abatimento de outros impostos do contribuinte e coloca fim no ressarcimento em dinheiro do crédito presumido. Com a medida, o governo federal prevê arrecadar R$ 29,2 bilhões ainda este ano.

Como reflexo, analistas do mercado estimam que as distribuidoras de combustíveis serão as mais afetadas. Segundo a XP, Vibra (VBBR3) e Ultrapar (UGPA3) serão as mais afetadas, pois podem sofrer uma perda no valor presente, já que os créditos provavelmente levarão mais tempo para serem monetizados. “Ao final do 1T24, a Vibra possuía cerca de R$ 3 bilhões (13% do valor de mercado) em créditos de PIS/Cofin e a Ultrapar cerca de R$ 2,4 bilhões (9,5% do valor de mercado)”, afirma.