Cyrela tem lucro líquido de R$ 251 milhões no 3º trimestre, queda anual de 13%

A Cyrela Brazil Realty apresentou lucro líquido de R$ 251 milhões no terceiro trimestre de 2023, queda de 13% ante o mesmo período do ano passado - quando o balanço foi turbinado pela venda de ações da Cury, investida do grupo.

A receita líquida foi a R$ 1,626 bilhão, alta de 4% na mesma base de comparação anual, refletindo o crescimento da venda de imóveis ao longo do ano.

A Cyrela reportou margem bruta ajustada de 35,4%, leve alta de 0,1 p.p na comparação anual. Já a margem líquida atingiu 15,5%, baixa de 3,0 p.p.

As despesas comerciais subiram 2%, para R$ 155 milhões; e as despesas gerais e administrativas ficaram estáveis, em R$ 151 milhões.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma receita de R$ 28 milhões, o quádruplo do ano anterior, quando teve receita de R$ 7 milhões. A companhia apresentou geração de caixa de R$ 7 milhões.

A Cyrela fechou o terceiro trimestre com dívida líquida de R$ 257 milhões, estável na comparação anual. Considerando também a subsidiária CashMe (empresa de crédito imobiliário), a dívida líquida foi a R$ 649 milhões, aumento de 149% na comparação anual.

Operacional

Conforme dados operacionais já divulgados, a Cyrela ampliou as suas operações no acumulado dos primeiros nove meses do ano, o que contribuiu para diluição de despesas. Os lançamentos foram de R$ 4,911 bilhões, alta de 11% na comparação anual, enquanto as vendas totalizaram R$ 4,614 bilhões, crescimento de 16%.