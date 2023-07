CVM autoriza OPA da Alliança Saúde (AALR3), ex-Alliar

A Alliança Saúde (AALR3), antiga Alliar, informou ter sido concedido o pela CVM registro da oferta pública de aquisição de ações. O edital da OPA ainda será divulgado.

As ações da Alliança encerraram o último pregão cotadas a R$ 23,35, com alta acumulada de 12,9% no ano. A empresa de diagnósticos vale R$ 2,82 bilhões em valor de mercado.