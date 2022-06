CVM apura movimentação atípica de ações da Petrobras em meio a polêmica de alta nos preços

As oscilações atípicas das ações da Petrobras desde o início deste mês está sendo investigada pela Comissão de Valores Mobiliárias (CVM).

Na manhã desta segunda-feira, a Petrobras informou que recebeu questionamentos da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, justamente sobre as movimentações atípicas ao longo deste mês. As ações estão em queda no início desta tarde.

O vai e vem das mudanças no comando da Petrobras e os rumores de aumento nos preços desde o início deste mês quase que triplicou a movimentação de ações ordinárias (com direito a voto) ao longo do mês de junho. No caso das ações preferenciais (sem direito a voto), a movimentação chegou a ter alta de 231%.

Segundo uma fonte, sempre quando é identificada oscilação que pode ser considerada "atípica", ou seja, muito fora da normalidade do mercado, é aberto procedimento de apuração.

A Petrobras disse que "não tem conhecimento de qualquer ato ou fato relevante pendente de divulgação que possa justificar as oscilações registradas no preço, na quantidade e no número de negócios envolvendo ações de sua emissão, no período de 03 de junho de 2022 a 17 de junho de 2022", disse a estatal.

A CVM tem hoje oito processos abertos contra a estatal. Além do questionamento sobre a movimentações atípicas. Procurada, a CVM disse que "acompanha e analisa informações e movimentações envolvendo companhias abertas e o mercado de capitais, tomando as medidas cabíveis, sempre que necessário". Segundo o site da CVM, o órgão abriu processo para apurar os diversos relevantes divulgados na manhã desta segunda-feira.

Segundo a empresa, comparando as mínima e máxima deste o início deste mês, a movimentação de ações ON da estatal passou de 9.285.200 no dia seis para 20.042.400 no dia 17. No caso da PN, subiu de 39.213.900 para 129.846.700 no mesmo período.

(Agência O Globo)

