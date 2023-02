CVC: reservas de viagens crescem 90% em janeiro e sugerem retomada forte do turismo

As pessoas estão viajando mais, sugerem os números da CVC. A companhia registrou aumento de 90% nas reservas confirmadas em janeiro, chegando a R$ 1,35 bilhão. A comparação é com o janeiro de 2022.

Segundo a empresa, o crescimento se deve à "oferta bastante extensa de produtos exclusivos, fruto de condições obtidas junto a parceiros".

A empresa argumenta que o investimento em tecnologia e a mudança da plataforma de vendas usada pelos vendedores ajudaram a rede de lojas físicas a ter crescimento de 132% nas reservas. Esta nova plataforma unifica todos os canais (lojas, internet e app) e está integrada com o CRM, com 35 milhões de clientes cadastrados. "Ela também possibilita uma abordagem exclusiva para clientes em ofertas, compras e atendimento."

Retomada do internacional e mais rentabilidade

As reservas confirmadas cresceram 55%, em 2022, enquanto as reservas consumidas avançaram 64% para R$ 14,4 bilhões, contribuindo para a alavancagem operacional da companhia e retomada da rentabilidade. Considerando só o trimestre, as reservas confirmadas cresceram 14% e as consumidas, 7%. Os dados consideram as operações no Brasil e na Argentina.

Além disso, em 2022, a representatividade de destinos internacionais atingiu 52% ante 29% no 2021, beneficiada por maior disponibilidade da malha aérea e frequência de voos.