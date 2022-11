CVC: prejuízo líquido recua 10,5% no 3º trimestre e soma R$ 75 milhões

A CVC (CVCB3) reportou prejuízo líquido de R$ 75 milhões no terceiro trimestre de 2022, recuo de 10,5% ante as perdas registradas no mesmo período de 2021, que somaram R$ 83,8 milhões. No acumulado dos nove meses do ano, o prejuízo teve redução de 1,2%, saindo de R$ 340,8 milhões de janeiro a setembro de 2021 para R$ 336,7 milhões em igual intervalo deste ano.

Nos comentários que acompanham o documento com o desempenho trimestral, a CVC afirma que os resultados no terceiro trimestre "seguem registrando os efeitos da recuperação do setor com crescimento de dois dígitos no Brasil e Argentina nas Reservas Consumidas, impulsionado em especial pela maior quantidade de embarques durante o mês de julho, dado o período de férias escolares".

No terceiro trimestre de 2022, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da CVC somou R$ 50,9 milhões, revertendo Ebitda negativo de R$ 19,5 milhões no mesmo período de 2021. Nos nove meses de 2021, o Ebitda ficou positivo em R$ 83,5 milhões, ante R$ 199,6 milhões negativos de um ano antes.

Considerando o Ebitda ajustado, o montante no trimestre foi de R$ 71,5, ante Ebitda ajustado negativo de R$ 33,3 milhões de 2021. No acumulado do ano, o Ebitda ajustado alcançou R$ 68,5 milhões, revertendo os R$ 227,5 milhões negativos do mesmo período de 2021.

Já a receita líquida da companhia atingiu R$ 337,6 milhões no trimestre, alta de 46,6% com relação ao mesmo período no ano passado. A CVC teve um aumento anual de 34,7% nas reservas confirmadas, batendo R$ 3,9 bilhões, e crescimento de 61,5% das reservas consumidas, que chegaram a R$ 4,2 bilhões.

Já o resultado financeiro ficou negativo em R$ 69,2 milhões no trimestre, ante um resultado também negativo de R$ 13,9 milhões em 2021.