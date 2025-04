Cury (CURY3) bate recorde de lançamentos e vê vendas subirem 48% no trimestre

A Cury Construtora e Incorporadora começou 2025 com forte desempenho. No primeiro trimestre, a lançou 14 empreendimentos que somam um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 2,78 bilhões — número recorde e quase o dobro do registrado no quarto trimestre do ano passado. As vendas líquidas também cresceram: subiram 48% na comparação trimestral e somaram R$ 2,1 bilhões.

O salto nas vendas vem em meio a uma estratégia de concentrar lançamentos no primeiro semestre. Das 14 novas obras, nove estão em São Paulo e cinco no Rio de Janeiro. As 9.132 unidades lançadas marcam crescimento de 125% em relação ao trimestre anterior. Mesmo com o aumento no volume, o preço médio por unidade caiu 11,6% em relação ao 4T24, para R$ 304,8 mil, reflexo do mix de produtos.

A empresa também teve melhora nos repasses e na geração de caixa. No trimestre, foi repassado R$ 1,12 bilhão, crescimento de 26,7% na base anual. A geração de caixa operacional ficou positiva em R$ 25,7 milhões — o 24° trimestre consecutivo nesse campo, segundo a companhia.

A VSO (velocidade de vendas sobre oferta) líquida foi de 45,4% no trimestre, leve alta em relação ao trimestre anterior, mas abaixo dos 47,9% do 1º trimestre do ano passado. No acumulado de 12 meses, a VSO ficou em 72,6%. Já o estoque total encerrou o trimestre em R$ 2,53 bilhões, com 99% das unidades ainda em construção.