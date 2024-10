CSN pode vender fatia de até 11% da CSN Mineração para Itochu Corporation

A CSN informou nesta quarta-feira, 16, que seu conselho de administração aprovou a realização de uma proposta não vinculante com o conglomerado japonês Itochu Corporation para venda de fatia de até 11% da CSN Mineração, sua subsidiária.

O acordo ainda precisa de aprovação prévia das duas empresas, bem como do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Em fato relevante, a CSN destacou que não espera mudanças na estrutura da CSN Mineração: “A CSN entende que a governança e estrutura de controle da CMIN não serão afetadas”.

A companhia não forneceu prazo para a conclusão do negócio, mas destacou que deve manter o mercado informado sobre os próximos passos do negócio.

A Itochu Corporation é uma das 20 maiores empresas do Japão e está envolvida em diversos ramos de negócio, como siderurgia, energia, indústria têxtil e ramo de alimentos.

O que esperar do negócio

Para os analistas do Safra, o negócio é positivo. O destaque é para o alívio dos níveis de dívida líquida da CSN, que cairia para aproximadamente R$ 33,6 bilhões ou 3x o valor divulgado para o segundo trimestre do Ebitda acumulado em 12 meses. "Saudamos o fato de a empresa ter conseguido garantir a venda com essas avaliações premium, com a CMIN sendo negociada a 6,2x Ebitda esperado para 2025 (um prêmio de 78% para a Vale)", informaram os analistas.

O Safra destaca ainda não está claro se a transação foi acordada a preços de mercado ou com prêmio, ponto que será observado pelos analistas quando o negócio for aprovado.

As ações da CSN (CSNA3) avançavam perto de 0,7% às 11h, enquanto os papéis da CSN Mineração (CMIN3) operavam em alta de 0,4%.