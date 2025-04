'Cruz da Morte' para a bolsa americana? O sinal de que as ações nos EUA ainda têm muito para cair

Os preços das ações dos Estados Unidos despencaram desde o anúncio da nova política tarifária de Donald Trump.

Agora, analistas técnicos de mercado alertam para um padrão incomum no mercado de ações, conhecido como "cruz da morte", que sugere que novas perdas podem estar reservadas para o índice S&P 500.

O que é uma 'cruz da morte'?

Uma cruz da morte ocorre quando a média móvel de 50 dias de um índice cruza abaixo de sua média móvel de longo prazo de 200 dias, uma reversão do padrão típico de um mercado em tendência de alta. Embora a formação seja incomum, ela tende a surgir em momentos voláteis nos mercados financeiros, especialmente quando surgem sinais de dificuldades econômicas.

Esse fenômeno já foi observado em outros momentos que marcaram fortes correções de preços no mercado. Em dezembro de 2007, antes da crise financeira de 2008. Em março de 2020, durante a pandemia de covid-19. Em março de 2022, meses antes de o S&P 500 entrar em um mercado em baixa enquanto o Federal Reserve lutava contra a inflação com um ciclo agressivo de aumentos nas taxas de juro.

Nesta segunda-feira, 14, o S&P 500 formou um padrão de cruz mortal pela primeira vez em três anos.

E o que esse fenômeno indica?

Uma cruz da morte geralmente sinaliza que o mercado ainda pode cair, pelo menos no curto prazo. A guerra comercial global provocou oscilações bruscas no mercado de ações, especialmente entre empresas de tecnologia e outras empresas de alto crescimento que compõem o S&P 500, cujos valores subiram acentuadamente nos últimos anos.

A última cruz da morte em março de 2022 foi um prenúncio de uma queda acentuada nas ações. O S&P 500 despencou mais 14% a partir daquele ponto, antes de atingir o fundo do poço sete meses depois, em 12 de outubro de 2022.

A cruz da morte historicamente tem sido um indicador defasado, o que significa que, quando aparece, o S&P 500 normalmente já está em ou perto de uma queda de dois dígitos. Por exemplo, em 2020, o S&P 500 atingiu o fundo do poço sete dias antes do surgimento da cruz da morte em 30 de março.

Desde 1950, o S&P 500 registrou perda mediana de 0,7% um mês após o acionamento de uma cruz da morte, de acordo com dados da LPL Financial. Cerca de três meses depois, o índice apresentou alta com mais frequência do que o contrário, com ganho mediano de aproximadamente 2%. O índice teve alta média de 10% um ano depois.

A cruz da morte não ocorre só com o índice S&P 500

O Nasdaq 100 entrou em um mercado de baixa em abril e apresentou um padrão de "cruz da morte" na segunda-feira, 14, o primeiro desde março de 2022. Naquela ocasião, o índice de ações de tecnologia chegou a cair até 25% antes de atingir o fundo do poço em outubro de 2022.

A Tesla também entrou nesse padrão no mesmo dia. A última vez que isso aconteceu com o preço das ações do gigante de veículos elétricos foi no início de 2024, seguido por queda de 25% em um período de 55 dias.

O sinal de baixa também surgiu para a bitcoin em abril e para a Nvidia em março. De lá para cá, a criptomoeda subiu mais de 7%, enquanto a fabricante de chips está atualmente em queda de quase 12%.