Crise, que crise? Essas 14 ações renovaram suas máximas históricas em abril

Das 87 ações que compõem o índice Ibovespa, 14 atingiram seus preços máximos históricos no mês de abril. É um marco em meio à relativa recuperação do mercado brasileiro que acontece em 2025.

Conforme a Elos Ayta, responsável pelo levantamento, a diversificação do perfil das companhias, majoritariamente defensivo e resiliente, reforça a seletividade do investidor diante das incertezas macroeconômicas — que continuam preferindo nomes com geração de caixa estável e capacidade de remunerar seus acionistas.

A ação da TIM (TIMS3) lidera em desempenho no ano até 25 de abril, com valorização de 36,91%. Em seguida vêm os papéis da Marfrig (MRFG3), que tiveram alta de 34,17%. A JBS (JBSS3), que avança 31,87% no mesmo período, ficou em terceiro lugar. No mesmo período, o Ibovespa acumula alta de 12,02%.

Os setores de energia elétrica e seguros são os que mais se destacam, cada um com três representantes na lista. Equatorial (EQTL3), Copel (CPLE6) e Taesa (TAEE11) representaram o setor de energia elétrica. Quando o assunto é segmento de seguros, Porto Seguro (PSSA3), BB Seguridade (BBSE3) e Caixa Seguridade (CXSE3) mostraram força.

Os setores de proteínas animais e telecomunicações aparecem com duas ações cada, enquanto holdings diversificadas, serviços de apoio e armazenagem, água e saneamento, e bancos têm um papel cada na lista das 14 ações.

O levantamento afirma que empresas de proteínas animais — no caso, Margrig e JBS, que estão no topo da lista — foram impulsionadas tanto pela valorização das exportações quanto pela dinâmica de câmbio favorável. Já no setor de telecomunicações, fora a líder TIM, a Telefônica Brasil (VIVT3) também renovou sua máxima, vendo a estabilidade da receita e melhora da rentabilidade.

A Sabesp (SBSP3) também está na lista, indicando expectativas mais otimistas com o processo de desestatização da companhia. Entre os grandes bancos, o Itaú Unibanco (ITUB4) foi o único a bater sua máxima histórica.

Veja as empresas que atingiram seus preços máximos históricos em abril

Empresa Código Setor Preço Máximo R$ Data Máximo Retorno % em 2025 TIM TIMS3 Telecomunicações 18.61 25/04/2025 36.91 Marfrig MRFG3 Carnes e derivados 22.85 25/04/2025 34.87 JBS JBSS3 Carnes e derivados 47.87 25/04/2025 31.65 Equatorial EQLT3 Energia elétrica 35.95 25/04/2025 31.63 Sabesp SBSP3 Água e saneamento 11.55 25/04/2025 29.61 Itausa ITSA4 Holdings diversificadas 10.57 25/04/2025 33.72 Copel CPLE6 Energia elétrica 35.70 24/04/2025 21.06 BBSeguridade BBSE3 Seguradoras 42.39 24/04/2025 23.09 Porto Seguro PSSA3 Seguradoras 42.39 24/04/2025 23.29 Caixa Seguridade CXSE3 Seguradoras 29.54 24/04/2025 18.32 Santos Brp STBP3 Serviços de apoio e armazenamento 25.35 24/04/2025 12.98 ItaúUnibanco ITUB4 Bancos 34.75 24/04/2025 10.69 Telef Brasil VIVT3 Telecomunicações 27.32 24/04/2025 19.92 Taesa TAEE11 Energia elétrica 36.41 24/04/2025 19.57

O levantamento utilizou séries históricas ajustadas por proventos (dividendos, JCPs, agrupamentos e desdobramentos).