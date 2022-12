Criptomoedas são "inexistentes" na visão de grandes investidores, diz JPMorgan

(Bloomberg) Gestores que evitaram os muitos altos e baixos das criptomoedas podem estar se sentindo aliviados por ter feito isso, de acordo com um estrategista sênior de investimentos do JPMorgan Asset Management.

“Como uma classe de ativos, cripto é efetivamente inexistente para a maioria dos grandes investidores institucionais”, Jared Gross, chefe de estratégia de portfólio institucional do banco, disse no episódio da última semana do podcast “What Goes Up” da Bloomberg. “A volatilidade é muito alta, a falta de um retorno intrínseco que você possa apontar torna isso muito desafiador.”

No passado, havia alguma esperança de que o Bitcoin pudesse ser uma forma de ouro digital ou ativo de refúgio que pudesse fornecer proteção contra a inflação. Mas é “evidente” que isso não aconteceu de verdade, disse Gross.

“A maioria dos investidores institucionais provavelmente está respirando aliviada por não ter entrado nesse mercado e provavelmente não o fará tão cedo.”

Os preços das criptomoedas subiram em 2020 e 2021, impulsionados em parte por vários players financeiros tradicionais entrando no espaço ou pelo menos expressando apoio a ele. Este foi um desenvolvimento importante para os entusiastas de criptomoedas, que viram esse tipo de adoção como uma forma de dar credibilidade à indústria nascente.

Mas os ativos digitais sofreram muito este ano, já que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e outros grandes bancos centrais do mundo aumentaram as taxas de juros para combater a inflação histórica.

Um ambiente tão menos acomodativo tem sido prejudicial para a criptomoeda. O Bitcoin, o maior token, perdeu 60% de seu valor em 2022, e o Ether caiu cerca de 70%.

O Bitcoin na sexta-feira era negociado em torno de US$ 16.800 - abaixo dos US$ 50.800 de um ano atrás.