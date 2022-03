Criptomoeda ucraniana pode ignorar a guerra e saltar 5.000% em 12 meses

Parece até truque de mágica, mas não é. Quem decidiu dar uma chance para as criptomoedas certas em 2021, investindo pouco dinheiro em projetos promissores, conseguiu ver na conta, sem qualquer tipo de esforço adicional, o dinheiro que só conseguiria embolsar em anos de trabalho duro.

Por exemplo, no primeiro dia de 2021 a criptomoeda GALA custava apenas US$ 0,001. No fim do ano, ela era cotada a US$ 0,47. Uma valorização de 45.825% em apenas 12 meses.

Na ponta do lápis isso significa dizer que quem investiu 2.100 reais em GALA no começo do ano escutou os fogos da virada sendo chamado de milionário pelos amigos e familiares por ter mais de 1 milhão na conta.

Mais do que isso, os investidores da criptomoeda em questão puderam antecipar bons anos de rendimento em apenas uma tacada de curto prazo. Afinal, quem ganha 2.000 reais por mês poderia, com apenas 1 mês de salário, antecipar 41 anos de salário em apenas 12 meses sem precisar trabalhar um minuto a mais ou cortar gastos.

Quem ganha mais, como 4.000, conseguiria com meio salário mensal adiantar 20 anos de rendimento no mesmo período. E se ganha 10 mil, teria 8 anos de rendimentos guardados na sua conta.

E ela não foi um caso isolado. Todos os anos diversas criptomoedas desconhecidas e pequenas saem das sombras e param nos holofotes do mundo cripto recompensando e enriquecendo os investidores que acreditaram nelas quando todos os outros nem davam bola.

A criptomoeda The SandBox (SAND) foi outra que não valia praticamente nada no começo do ano e no final enriqueceu os seus investidores. Em janeiro ela custava US$ 0,03, em dezembro US$ 6,09. Tudo o que você precisaria para se tornar milionário com SAND era de R$ 6.000.

Essa é a mágica desse mercado: a possibilidade de ter a sua vida financeira transformada com projetos inovadores que extrapolam apenas a especulação e têm aplicação no mundo real.

Afinal, mais do que um milhão na conta, os investidores dessas e outras criptos conquistaram algo muito maior: a liberdade de escolha e a tranquilidade de poder passar por tempos como os que estamos passando com muito mais segurança.

Legal né. Mas quer saber a verdade? O que ninguém te conta sobre essas e outras criptomoedas que apresentaram valorizações assustadoras em apenas um ano? Quase ninguém consegue embolsar esses lucros.

Afinal, a maior parte da valorização de qualquer criptomoeda acontece quando elas ainda estão em período embrionário se maturando.

O maior salto se dá, geralmente, no período de lançamento ou logo após ele, quando a criptomoeda é conhecida apenas por amigos do seu criador, desenvolvedores experientes, sociedades de criptoinvestidores ou ainda pessoas muito antenadas ao criptomercado.

Na maioria dos casos apenas esses conseguem investir em criptomoedas promissoras e pequenas quando ainda são pequenas.

Infelizmente é raro ver uma pessoa comum pegando tais valorizações. Mais raro ainda ver tal pessoa deixar a recomendação pública de compra provando que ele fez aquilo. Isso significa que é impossível? Não, acontece.

Analista que previu a alta do Bitcoin em 2016 indica o novo caminho para conseguir 1 milhão rápido

Por exemplo, no início de 2016 o analista de criptomoedas Vinicius Bazan subiu no palco da maior casa de análise do Brasil para palestrar para os seus clientes a respeito de uma criptomoeda até então desconhecida e marginalizada pela maioria dos investidores tradicionais.

Seu nome? Bitcoin. Seu valor na época? Apenas US$ 1.600. A maioria das pessoas riu quando Bazan disse que o Bitcoin tinha potencial para se tornar o ‘ouro digital’ e que ele poderia ser um excelente caminho para conseguir R$ 1 milhão rápido.

Mas o tempo provou que Bazan estava certo e os poucos que escutaram a recomendação de Bazan hoje provavelmente não estão nem um pouco preocupados com os efeitos da pandemia no seu emprego. Estão em um outro momento da vida financeira, já que hoje o Bitcoin vale mais do que R$ 200.000.

Mas aqueles que continuaram acompanhando as recomendações do analista, mesmo sem ter acreditado na sua previsão de 2016, puderam se redimir pouco tempo depois.

No dia 16 de janeiro de 2021 o departamento que hoje é chefiado por Bazan recomendou uma criptomoeda que representaria uma segunda chance para quem não o escutou em 2016. Seu nome é AXS.

Uma criptomoeda ligada ao setor de NFTs que em pouco tempo se tornou extremamente conhecida dentro e fora do mundo cripto enriquecendo os seus investidores nesse processo.

Afinal, ela saiu de menos de um centavo de dólar quando o departamento a indicou e chegou a ser cotada em mais de US$ 160. Tudo isso em apenas 10 meses.

[GRATUITO] QUERO SABER O NOME DA PRÓXIMA CRIPTOMOEDA QUE PODE TRANSFORMAR POUCO DINHEIRO EM R$1 MILHÃO

Um grupo de milionários foi formado em janeiro de 2021; agora, em 2022, o mesmo pode acontecer

Dessa vez, um número maior de pessoas conseguiu pegar em cheio a valorização de AXS. Já que o departamento possuía 100 mil leitores diários que acompanhavam com afinco as suas novas recomendações de compra.

Por isso, não demorou muito para que as mensagens de agradecimento começassem a encher o seu email e direct do instagram.

O número de pessoas que ficaram milionárias com a indicação foi tão grande que a comunidade gerenciada por Bazan passou a ser reconhecida como Clube dos Criptomilionários.

E, ao que parece, o número de milionários pertencentes a esse clube está prestes a aumentar.

Já que Bazan acredita que existe outra criptomoeda capaz de entregar retornos semelhantes aos do Bitcoin e AXS. Ele vai revelar o seu nome no dia 28 de fevereiro em uma transmissão inédita direto de Dubai.

Por que o analista escolheu essa data e lugar? Talvez você não saiba, mas o prêmio da recomendação de AXS não veio apenas para quem segue as recomendações desta equipe de especialistas. Bazan recebeu aquela que talvez seja uma das maiores honrarias que um analista de criptomoedas poderia receber.

Ele foi convidado para participar de uma das maiores comunidades anônimas de criptoinvestidores do mundo.

Ela é composta apenas pelas maiores figuras do criptomercado, como o criador da Binance e diversas outras criptomoedas famosas.

Os seus membros se reúnem apenas uma vez por ano em Dubai a fim de revelarem entre si novas criptomoedas pequenas e promissoras com potencial de se multiplicarem expressivamente em um período curto de tempo.

[GRATUITO] QUERO PARTICIPAR DA PRÓXIMA REUNIÃO SECRETA DA SOCIEDADE E RECEBER O NOME DA NOVA CRIPTOMOEDA COM POTENCIAL DE CRIAR UMA NOVA GERAÇÃO DE MILIONÁRIOS

Da última vez que esse grupo se reuniu duas criptomoedas desconhecidas foram parar no top 10 e outra fez R$ 6 mil se tornarem R$ 1 milhão

Por exemplo, em 2018, o grupo decidiu incluir Charles Hoskinson para que ele pudesse apresentar a sua nova criação dentro do criptomercado. Uma criptomoeda até então desconhecia que custava bem menos do que 1 real, ADA Cardano.

Se você é ligado no mercado de criptomoedas provavelmente conhece Cardano. Mas em 2018 a realidade era bem diferente. Praticamente ninguém a conhecia e a criptomoeda andava de lado já há meses. Mas depois do encontro da sociedade a realidade mudou drasticamente. Veja você mesmo no gráfico abaixo:

A criptomoeda que andava de lado há anos de uma hora para outra explodiu para a casa dos reais e multiplicou mais. Mais do que isso, ela foi parar no top 10 das criptomoedas e se tornou o nono maior criptoativo existente.

Os membros que participaram da reunião da sociedade e investiram no projeto embolsaram nada mais nada menos do que 2.700% de valorização e multiplicaram por 28 vezes o dinheiro investido.

Em 2020 foi a vez de outro figurão do criptomercado entrar para a sociedade. Estou falando Changpeng Zhao - CEO e criador da maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance. Talvez você não saiba, mas a corretora possui a sua própria criptomoeda: a BNB.

Assim como Cardano, antes do encontro com a sociedade de investidores, a BNB andava de lado sem apresentar valorizações e movimentações expressivas. Mas logo depois do encontro feito em 16/07/2020, a criptomoeda se valorizou 3.747,05% e hoje é o quarto maior criptoativo existente do mundo. Veja no gráfico abaixo:

É claro que retorno passado não garante retorno futuro. Mas o que importa é que agora será a vez de Vinícius Bazan participar da sua primeira reunião nessa sociedade. Além de receber as indicações que seus membros vão fazer, ele vai fazer uma curadoria dos projetos que acredita terem alto potencial de multiplicação.

Na visão dele, apesar das altas no passado, hoje não é uma boa investir em Cardano e BNB. A visão dele é que existem oportunidades melhores no mercado.

Como é o caso de uma criptomoeda ucraniana que custa menos de centavos de dólar hoje, mas que segundo Bazan, tem potencial para se multiplicar por pelo menos 50 vezes em 2022 e depois buscar retornos ainda maiores.

[GRATUITO] RECEBA DIRETAMENTE DA PRÓXIMA REUNIÃO O NOME DA PRÓXIMA CRIPTOMOEDA COM POTENCIAL DE CRIAR UMA NOVA GERAÇÃO DE MILIONÁRIOS

Esta criptomoeda ucraniana pode se multiplicar por 50 vezes em um ano e depois buscar ganhos ainda maiores

Ela pertence ao segmento que mais cresceu dentro do criptomercado em 2021: o de NFTs. Ele multiplicou por 20 em apenas um ano. Isso falando da média do mercado.

Se pegarmos casos pontuais dentro de um segmento específico deste mercado veremos que as valorizações são ainda maiores. Me refiro aqui ao subsegmento das gamecoins. Foram elas as principais estrelas do criptomercado em 2021.

Basta ver o retorno que a própria AXS entregou no ano passado: 15.000% de valorização entre janeiro e dezembro. E ela não foi a única e nem a maior. Veja a tabela das maiores valorizações dentro desse universo:

Na primeira moeda dessa lista bastaria um investimento de R$ 1.000 para conquistar o milhão. Na segunda apenas R$ 1.100

É a esse potencial que Bazan se refere para sua nova criptomoeda ucraniana. Afinal, assim como as moedas dessa tabela, ela também é uma gamecoin. É claro que a projeção de Bazan para a criptomoeda em questão não está relacionada com os retornos passados de gamecoin, já que retorno passado não garante retorno futuro.

O analista está animado com o projeto por conta de outros motivos. Como o fato de que mesmo após essa recente alta das criptomoedas NFTs, elas ainda representam apenas 1% do valor total de mercado das criptomoedas.

Se considerarmos que o setor de gamecoins é apenas uma vertente dentro desse segmento o percentual é ainda menor. Além disso, sabe onde os fundos de venture capital estão alocando o seu dinheiro neste exato momento? Veja abaixo:

Os grandes fundos e grandes investidores estão entrando de cabeça neste segmento. Para Bazan é apenas uma questão de tempo até que essa moeda decole.

[GRATUITO] RECEBA DIRETAMENTE DA PRÓXIMA REUNIÃO O NOME DA PRÓXIMA CRIPTOMOEDA COM POTENCIAL DE CRIAR UMA NOVA GERAÇÃO DE MILIONÁRIOS

A próxima reunião está marcada para o dia 28 de fevereiro

Por isso ele está de malas prontas para embarcar para Dubai no dia 28 e apresentar essa ideia para os membros da sociedade.

Além disso, ele também vai ser o representante brasileiro responsável por revelar de maneira gratuita a nova indicação feitas pelos membros do grupo que já revelaram duas criptomoedas que foram parar no top 10 do criptomercado e outras que transformaram um investimento de R$ 6 mil em mais de R$ 1 milhão.

Lembrando que você não vai precisar pagar caro e ir para Dubai. A revelação será feita de maneira online e gratuita para todos aqueles que se inscreverem nesta página.

Bazan vai gravar um vídeo diretamente de Dubai revelando a sua maior aposta dentro do criptomercado e também dará insights valiosos sobre o que as maiores mentes da sociedade estão pensando.

A verdade é que todo mundo quer ter a chance de pegar a próxima criptomoeda que pode te deixar milionário, mas poucos estão dispostos a dar o passo necessário para isso. O que separa uma pessoa bem-sucedida de uma arrependida são as escolhas.

Há 1 ano existiam apenas 15 mil milionários investindo em Bitcoin, hoje esse número já passa de 200 mil. Uma escolha certa mudou a vida de mais de 150 mil pessoas em apenas 1 ano.

É por isso que digo com todas as letras: a probabilidade de que um de vocês que esteja lendo este texto hoje se torne um milionário é enorme. Afinal, estamos falando da nova indicação do analista que indicou Bitcoin em 2016 quando a moeda ainda era extremamente desconhecida.

Quem seguiu a indicação pôde fazer 500 reais se transformarem em mais de R$ 115.000. Você tem 500 aí? esse dinheiro te faria falta caso ele fosse a zero? E se ele se tornasse a fortuna da sua vida. É dessa chance que você está diante hoje.

De receber gratuitamente o nome da próxima moeda na qual a sociedade com as maiores mentes do criptomercado está interessada. Uma criptomoeda pode ser a chave para sair do modo sobrevivência e dar o salto financeiro que o seu emprego não consegue te fornecer. E ela será revelada para você no dia 28 de março.

[GRATUITO] QUERO PARTICIPAR DA PRÓXIMA REUNIÃO SECRETA DA SOCIEDADE E RECEBER O NOME DA NOVA CRIPTOMOEDA COM POTENCIAL DE CRIAR UMA NOVA GERAÇÃO DE MILIONÁRIOS

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus