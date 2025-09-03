Crescimento de IPOs indica 'bolha' no mercado de ações? Mercado faz ressalvas

O mercado de ofertas públicas iniciais (IPOs) registrou crescimento em 2025, mas isso não significa que o mercado de ações esteja próximo de um pico, segundo analistas ao MarketWatch.

Até o momento, a atividade de IPOs é maior do que nos dois anos anteriores, porém permanece moderada em relação à média dos últimos 40 anos.

Se o ritmo atual se mantiver, o número total de IPOs neste ano deve chegar a cerca de 100, aproximadamente metade da média registrada desde 1980. Dados analisados excluem ações com preço inicial inferior a US$ 5 por ação.

A média de retorno no primeiro dia para os IPOs de 2025 é de 40%. Embora esteja acima da média de quatro décadas, que é de 17%, permanece abaixo dos picos observados durante a bolha das empresas de tecnologia, quando retornos de mais de 70% foram registrados. O retorno deste ano também é inferior aos 49% observados em 2022.

Considerando o número de IPOs e seus retornos médios no primeiro dia, Ritter especialistas dizem que o desempenho deste ano está alinhado com a média histórica de longo prazo, sem sinais de euforia excessiva. Os setores de criptomoedas e inteligência artificial apresentam maior atividade de IPOs, mas representam exceções dentro do mercado geral.

Indicadores de longo prazo

Estudos acadêmicos apontam que indicadores de sentimento, como o número de IPOs e seus retornos iniciais, podem fornecer sinais antecipados de problemas no mercado.

Pesquisas de Malcolm Baker, da Harvard Business School, e Jeffrey Wurgler, da NYU Stern, mostram que outros fatores, como valorização relativa de ações com e sem dividendos, proporção de capital levantado via dívida ou ações e descontos médios de fundos fechados, estão próximos da média histórica, sem indicar bolha imediata.

Apesar disso, especialistas alertam que o mercado atual depende de poucos, mas grandes papéis de inteligência artificial. Estudos recentes indicam que a maioria das empresas que utiliza AI ainda não gera retorno significativo.