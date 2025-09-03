Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Crescimento de IPOs indica 'bolha' no mercado de ações? Mercado faz ressalvas

O aumento recente de ofertas públicas iniciais está acima dos últimos dois anos, mas ainda abaixo da média histórica das últimas quatro décadas

Mercado de IPOs cresce em 2025, mas ainda não bate recorde (Matteo Colombo/Getty Images)

Mercado de IPOs cresce em 2025, mas ainda não bate recorde (Matteo Colombo/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 05h36.

O mercado de ofertas públicas iniciais (IPOs) registrou crescimento em 2025, mas isso não significa que o mercado de ações esteja próximo de um pico, segundo analistas ao MarketWatch.

Até o momento, a atividade de IPOs é maior do que nos dois anos anteriores, porém permanece moderada em relação à média dos últimos 40 anos.

Se o ritmo atual se mantiver, o número total de IPOs neste ano deve chegar a cerca de 100, aproximadamente metade da média registrada desde 1980. Dados analisados excluem ações com preço inicial inferior a US$ 5 por ação.

A média de retorno no primeiro dia para os IPOs de 2025 é de 40%. Embora esteja acima da média de quatro décadas, que é de 17%, permanece abaixo dos picos observados durante a bolha das empresas de tecnologia, quando retornos de mais de 70% foram registrados. O retorno deste ano também é inferior aos 49% observados em 2022.

Considerando o número de IPOs e seus retornos médios no primeiro dia, Ritter especialistas dizem que o desempenho deste ano está alinhado com a média histórica de longo prazo, sem sinais de euforia excessiva. Os setores de criptomoedas e inteligência artificial apresentam maior atividade de IPOs, mas representam exceções dentro do mercado geral.

Indicadores de longo prazo

Estudos acadêmicos apontam que indicadores de sentimento, como o número de IPOs e seus retornos iniciais, podem fornecer sinais antecipados de problemas no mercado.

Pesquisas de Malcolm Baker, da Harvard Business School, e Jeffrey Wurgler, da NYU Stern, mostram que outros fatores, como valorização relativa de ações com e sem dividendos, proporção de capital levantado via dívida ou ações e descontos médios de fundos fechados, estão próximos da média histórica, sem indicar bolha imediata.

Apesar disso, especialistas alertam que o mercado atual depende de poucos, mas grandes papéis de inteligência artificial. Estudos recentes indicam que a maioria das empresas que utiliza AI ainda não gera retorno significativo.

Acompanhe tudo sobre:IPOsAçõesMercado financeiro

Mais de Invest

Tesla perde espaço para BYD com vendas abaixo do esperado na Índia

Carros em segundo plano? Musk aposta em robô Optimus para o futuro da Tesla

Mega-Sena: resultado do concurso 2.909; prêmio é de R$ 13 milhões

Reservas de BCs com ouro ultrapassam as de títulos do Tesouro dos EUA pela 1ª vez desde 1996

Mais na Exame

Mercados

Tesla perde espaço para BYD com vendas abaixo do esperado na Índia

Economia

Senado aprova regras rígidas a ‘devedor contumaz’ e novas exigências para venda de combustíveis

Mundo

Venezuela acusa EUA de usar IA em vídeo sobre ataque a navio no Caribe

Um conteúdo Esfera Brasil

Receita Federal iguala regras de fintechs a bancos para combater crime organizado