Crédito privado será contaminado pela política, diz gestor da AZ Quest

Casa foi premiada no prêmio Melhores do Mercado 2026 da EXAME

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08h00.

O crédito privado viveu nos últimos anos um momento de forte demanda e retornos atrativos, impulsionado por juros elevados, vantagens tributárias e popularização de alguns instrumentos como debêntures incentivadas e Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs).

Entretanto, mais alocações fizeram com que os spreads ficassem “amassados”, comprimindo a remuneração extra que os investidores costumam exigir para assumir risco privado. Isso limitou ganhos adicionais e levou gestores a adotarem estratégias mais conservadoras, evitando alavancagem em certos momentos.

Para 2025, o cenário político terá papel central.

“O cenário vai ser praticamente contaminado pela política, com um cenário de juros adverso. Dependendo do resultado das eleições, você poderá ter dois caminhos: um mais defensivo, fortalecendo o crédito, ou outro, com uma pauta mais à direita, favorecendo bolsa e instrumentos de risco, mas de forma gradual”, avalia Laurence Mello, CIO e Gestor Responsável pelos Fundos de Crédito Privado na AZ Quest.

Ele complementa: “Para retomar a confiança do investidor, será necessário reduzir significativamente os juros.” Segundo o último Boletim Focus, a mediana das previsões para a taxa básica de juros de 2026 recuou levemente de 12,25% para 12,13% – ainda uma taxa elevada. O mercado projeta que o primeiro corte de juros acontecerá em março.

Mello é o responsável pelo fundo “AZ Quest Supra”, vencedor da categoria “Renda Fixa: Crédito Privado” no prêmio Melhores do Mercado 2026, da EXAME (empresa controlada pelo BTG Pactual). “A indústria brasileira precisa fazer o que está sendo feito aqui, que é a construção de símbolos. E parte desses símbolos vem com essas premiações, o que vem criando uma institucionalidade, um desejo para novos entrantes participarem”, comenta.

