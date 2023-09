CPI nos EUA e o impacto no Fed, contração britânica, Via vira Casas Bahia e o que move o mercado

A aversão ao risco predomina no mercado internacional há poucas horas da divulgação do Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês). O dado será divulgado às 9h30 desta quarta-feira, 13. Os números podem ter alta influência sobre as expectativas envolvendo a política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

À espera do CPI

O consenso para o CPI é de uma alta de 0,6% no mês de agosto e uma aceleração de 3,2% para 3,6% no acumulado de 12 meses. Para o núcleo do CPI, que desconsidera itens mais voláteis, espera-se uma alta de 0,2% e desaceleração anual de 4,7% para 4,3%.

Para a próxima decisão do Fed, que será na semana que vem, as apostas de manutenção da taxa de juros entre 5,25% e 5,5% é dada como certa. Mas para a reunião de novembro, o cenário segue dividido, com probabilidade de 40% para um nova alta, de acordo com o painel do CME Group.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano avançam nesta manhã, com o de 2 anos se firmando acima de 5%. Esses rendimentos, de certa maneira, refletem as expectativas para os juros americanos. Índices futuros de Nova York operam em queda nesta manhã.

Na véspera, dados da inflação brasileira saíram abaixo do esperado e impulsionaram o Ibovespa, que subiu na contramão do exterior. Índices de Wall Street fecharam em queda na última sessão, pressionados pelas ações da Apple, que caíram em dia de apresentação do novo iPhone.

Contração no Reino Unido

Na Europa, o clima também é negativo. Além da apreensão pré-CPI, investidores digerem os números fracos da economia britânica. Divulgado hoje, o PIB do Reino Unido teve contração de 0,5% no segundo trimestre, recuando de uma alta de 0,9% na comparação anual para uma estagnação de 0%. Por lá, também saíram números negativos dos setores de serviços, indústria e construção.

Carros elétricos da China na mira da União Europeia

Também roda no radar de investidores europeus a investigação de subsídios para veículos elétricos chineses. "O setor dos veículos eléctricos, é crucial para a economia limpa, com um enorme potencial na Europa. Mas os mercados globais estão agora inundados com carros eléctricos chineses mais baratos e os seus preços são mantidos artificialmente baixos por enormes subsídios estatais", disse Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

Via agora é Grupo Casas Bahia

A Via anunciou na última noite a troca de nome para Grupo Casas Bahia. Seu novo ticker será “BHIA3". A alteração foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada ontem, 12. Também foi aprovada na AGE o aumento de capital para até 3 bilhões de ações. A medida era necessária para viabilizar a oferta pública subsequente em que a companhia quer levantar cerca de R$ 1 bilhão para reforço de caixa.

