CPI: Investidores nos EUA aguardam dados de inflação de olho nos rumos do Fed

O grande assunto dos mercados globais nesta terça-feira, 13, é a divulgação do CPI (Consumer Price Index), indicador de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que será divulgado às 9h30 (horário de Brasília).

O CPI para agosto tem estimativa de queda de 0,1% segundo o consenso Bloomberg, mas os núcleos do indicador devem seguir pressionados. A expectativa aumenta, principalmente, porque a inflação de julho seguiu inalterada – sem novas altas, mas ainda no maior patamar em 40 anos

Caso a escalada de preços continue a dar sinais de arrefecimento, isso poderia indicar uma postura mais branda do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Ou seja, os juros poderiam subir menos do que o esperado.

Com essa expectativa no radar, as bolsas americanas encerraram o último pregão em alta, em seu quarto dia consecutivo de ganhos.

O bom humor permaneceu mesmo com os bancos centrais de todo o mundo cada vez mais contracionistas. Na última semana, o presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, afirmou que será necessário elevar o juro nominal nos Estados Unidos "acima de 4%" no próximo ano e "mantê-lo lá".

No domingo, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, admitiu que o país enfrenta um risco de recessão à medida que o Fed aumenta os juros para segurar a inflação.

