CPI dos EUA, 'incorreções' do Magalu, Natura vende The Body Shop: 3 assuntos que movem o mercado

Bolsas internacionais operam sem uma direção definida na manhã desta terça-feira, 14. Na Europa, onde a segunda prévia do produto interno bruto (PIB) voltou a confirmar a leve expansão de 0,1% no terceiro trimestre, o tom é ligeiramente positivo, enquanto os futuros de Nova York oscilam entre altas e baixas.

CPI dos EUA

A expectativa no mercado americano (e em todo o mundo) é para os dados do Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), que será divulgado às 10h30, pelo horário de Brasília. O consenso para o CPI de outubro é de uma alta de 0,1%, com desaceleração de 3,7% para 3,3%. Para o núcleo do CPI, considerado ainda mais relevante para a política monetária americana, a projeção é de manutenção do atual patamar de 4,1%, com uma alta mensal de 0,3%.

Os dados, caso saiam abaixo das previsões de mercado, pode reduzir ainda mais as apostas de nova alta de juros nos Estados Unidos e elevar a probabilidade de o Federal Reserve (Fed) iniciar o ciclo de cortes mais cedo. Para a decisão do Federal Reserve de dezembro, investidores precificam cerca de 15% de chance de uma nova alta e mais de 50% de probabilidade de o Fed iniciar os cortes em junho do ano que vem.

"Incorreções" no Magalu

A v lançamentos contábeis relacionadas ao período de competência do reconhecimento contábil de bonificações em determinadas transações comerciais, e decorrente do fato de certas notas de débito." Considerando todos os ajustes para regularizar as incorreções, houve uma redução de R$ 322,1 milhões no patrimônio líquido da companhia.

Natura fecha venda da The Body Shop

A Natura assinou um acordo vinculante com a Aurelius Investment Advisory Limited para a venda da Natura (Brasil) International B.V., empresa holding da The Body Shop. A transação considerou um valor de £ 207 milhões, com potencial de o valor aumentar em £ 90 milhões, caso metas associadas ao negócio sejam alcançadas. O negócio está previsto para ser concluído até o dia 31 de dezembro deste ano.

"A transação de venda apoiará os esforços da Natura &Co para otimizar suas operações e simplificar seus negócios, além de posicioná-la para focar em prioridades estratégicas, especialmente a integração da Natura e Avon na América Latina, o modelo de venda direta e a otimização adicional da presença internacional da Avon."