CPI de setembro pode sacramentar fim de alta de juros nos Estados Unidos?

Todos os olhos do mercado internacional estarão voltados para o Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) que será divulgado nesta quinta-feira, 12. O indicador será o último referente à inflação ao consumidor americano dos Estados Unidos antes da próxima decisão de juros do Federal Reserve (Fed).

O consenso para os números do CPI é de uma alta de 0,3% em setembro, com leve aceleração da inflação anual de 3,6% para 3,7%. Em junho do ano passado, o CPI foi ao maior patamar desde os anos 1980, chegando a bater 9,1%, como reflexo dos gargalos de oferta e das políticas expansionistas do governo e do Fed. Agora o Fed atua na ponta oposta, com o juro no intervalo de 5,25% a 5,5% e sem perspectivas de redução da taxa.

A permanência da taxa em patamar considerado elevado para o padrão americano foi, inclusive, reiterada na ata da última decisão do Fed, divulgada na tarde de quarta-feira, 11. "Todos os participantes concordaram que a política deveria permanecer restritiva durante algum tempo", afirmou o documento. Uma eventual queda da taxa, afirmou o Fed, deverá ocorrer apenas quando houver confiança de que a inflação está caminhando "forma sustentável em direção" à meta.

Ainda que não seja a hora de vislumbrar o início das quedas de juros nos Estados Unidos, a possibilidade de uma nova alta vem sendo descartada a cada dia. Desta vez, a própria ata sinalizou que o ciclo de alta pode ter mesmo chegado ao fim.

"Vários participantes [do Fed] comentaram que, com a taxa diretora provavelmente no seu pico ou perto dele, o foco das decisões e comunicações de política monetária deveria mudar de quão alto aumentar a taxa diretora para por quanto tempo manter a taxa diretora em níveis restritivos."

Queda na probabilidade de nova alta de juros

Após a divulgação da ata, os principais índices de Wall Street ganharam força e reduziram as apostas de uma nova alta de juros. As declarações presentes na ata mostraram ainda algum alinhamento com os sinais mais dovish de membros do Fed nesta semana. Ainda na segunda-feira, 9, o vice-presidente do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed) Philip Jefferson alertou para os riscos de uma política monetária excessivamente contracionista – o que fez o mercado comemorar.

De uma semana para cá, caiu de 23% para 8,5% a probabilidade precificada na curva de juros de o Fed subir juros na decisão de novembro. Para dezembro, a chance caiu de 33% para 27%. m dado abaixo do esperado para o CPI desta quinta pode derrubar ainda mais a possibilidade de o Fed voltar a subir juros.

O contrário, por outro lado, pode ocorrer em caso de surpresa para cima. O medo, afirmaram analistas do banco UBS, é a inflação anual não só não cair, mas voltar a acelerar no acumulado de 12 meses. Na divulgação anterior, houve alta de 3,2% para 3,7%. "Se a inflação de setembro continuar acelerando em qualquer grau significativo, junto ao forte payroll de sexta, a força dos dados poderá colocar outro aumento das taxas diretamente na na mesa Fed", escreveu. "Presumimos que não haverá novas altas de juros, mas é claro que essa projeção também depende de como os dados irão evoluir a partir daqui."