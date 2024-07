CPI da zona do euro, falas de Lula e Vale (VALE3): o que move o mercado

Os mercados internacionais operam em campo negativo na manhã desta terça-feira, 2. Nos Estados Unidos, à espera do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) em um fórum promovido pelo Banco Central Europeu (BCE), em Sintra, Portugal, os índices futuros caem. Na Europa, as bolsas operam em queda após núcleo da CPI da zona do euro não mostrar desaceleração. Na Ásia, acompanhando Wall Street, os mercados fecharam em queda. Por aqui, o Ibovespa futuro sobe após recuperar ganhos na sessão anterior com ajuda das commodities.

CPI da zona do euro

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro em junho ficou em 2,5%, desacelerando ante os 2,6% em maio, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 2, pela Eurostat. Apesar da desaceleração, o núcleo do CPI, que exclui componentes voláteis como energia e alimentação, ficou em 2,9%, estável perante o mês anterior. Em junho, a inflação anual de serviços ficou em 4,1%, mesmo patamar de maio.

A persistência do núcleo e da inflação de serviços frustra as expectativas de investidores que esperavam um leve arrefecimento, em meio à especulação de quando o Banco Central Europeu (BCE) poderá voltar a cortar juros. No começo de junho, o colegiado reduziu a taxa pela primeira vez desde setembro de 2019 em 0,25 pontos porcentuais. No entanto, tem adotado uma postura mais cautelosa sobre uma nova redução. A meta do BCE é uma inflação em 2%.

Falas de Lula e Haddad

Agora pela manhã, o mercado acompanha a entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Rádio Sociedade. Na noite anterior, em comitiva em Salvador no qual o governo federal anunciou investimentos na Bahia, Lula afirmou em discurso que não tem que prestar contas a "banqueiro" ou a "ricaço", mas sim ao povo pobre do país.

"Não tenho que prestar contas a nenhum ricaço desse país, a nenhum banqueiro. Tenho que prestar contas ao povo pobre, trabalhador deste país, que precisa que a gente tenha cuidado e que a gente cuide deles."

Em entrevista à Rádio Princesa, em Feira de Santana (BA), Lula ainda disse que “quem quer o Banco Central autônomo é o mercado”. As declarações de Lula se somam a uma série de falas das últimas semanas e está sendo atribuída às pressões no dólar, que chegou ontem a R$ 5,65, maior patamar em dois anos e meio.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), reconheceu ontem que a alta do dólar foi maior no Brasil do que em países vizinhos e atribuiu o movimento a “ruídos” no mercado. Haddad defendeu uma melhor comunicação do governo sobre os resultados à sociedade. “Precisa comunicar melhor os resultados econômicos que o país está atingindo. Por exemplo, tive hoje mais uma confirmação sobre atividade econômica e arrecadação de junho. Fechou hoje o mês de junho e ficou acima do previsto pela Receita Federal.”

Vale (VALE3)

No radar corporativo, o mercado acompanha de perto a Vale (VALE3). Após o fechamento do mercado na véspera, a companhia anunciou a renúncia de Vera Marie Inkster, membro independente de seu Conselho de Administração. A informação foi divulgada por meio de comunicado ao mercado. No documento, a empresa não apresenta os motivos para a renúncia.

A saída da conselheira é a segunda em três meses, em meio a um momento de sucessão do presidente da mineradora, Eduardo Bartolomeo. Em março, o também membro independente José Luciano Duarte Penido renunciou ao cargo de uma maneira que chamou a atenção do mercado. Penido enviou uma carta ao presidente do conselho da empresa, citando "manipulação" e uma "nefasta influência política" no processo de sucessão do CEO na mineradora.