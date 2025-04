CPFL Energia (CPFE3) anuncia pagamento de R$ 3,22 bilhões em dividendos aos acionistas

A distribuidora de energia CPFL (CPFE3) aprovou, em Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada na manhã de hoje, a distribuição de R$ 3,22 bilhões em dividendos. O montante corresponde a R$ 2,794 por ação ordinária de emissão da companhia.

Os dividendos serão pagos até 31 de dezembro de 2025, com as datas específicas a serem informadas oportunamente aos acionistas e ao mercado. Não haverá aplicação de atualização monetária ou incidência de juros entre a data de declaração e a(s) data(s) de pagamento.

Ações negociadas “ex-dividendo” a partir de amanhã.

Os acionistas detentores de ações em 29 de abril de 2025 terão direito aos dividendos. A partir de 30 de abril de 2025, as ações serão negociadas "ex-dividendo" na B3, ou seja, sem direito ao pagamento.

Forma de pagamento para acionistas do Banco do Brasil

Os acionistas com ações custodiadas no Banco do Brasil, responsável pela escrituração das ações da CPFL Energia, terão os valores pagos mediante crédito em conta corrente, conforme os dados cadastrados na instituição. Já para os acionistas com ações depositadas na custódia da B3, os pagamentos serão feitos à própria B3, que repassará os valores às Instituições Custodiantes, responsáveis por transferi-los aos acionistas.