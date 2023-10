Country Garden e Evergrande beiram momentos críticos na China

A crise de dívida do setor imobiliário chinês se aproxima de momentos cruciais, com as duas principais protagonistas da turbulência próximas de um calote e uma possível liquidação judicial.

A Country Garden, que já foi a maior incorporadora da China, está à beira de um default. Na quarta-feira, 18, termina o período de carência para um pagamento de juros atrasado sobre um títulos em dólar da empresa. E a Evergrande, outro gigante imobiliário, poderá receber uma ordem judicial para liquidação de ativos após uma audiência importante no dia 30 de outubro.

Crise imobiliária na China

A crise já dura dois anos, com inadimplência recorde que custou perdas acentuadas aos investidores e representa uma ameaça à estabilidade financeira do país.

“São eventos críticos para a confiança do mercado, embora os piores cenários já tenham sido precificados e estejam dentro das expectativas, pois é menos provável que as incorporadoras em apuros consigam reverter a situação”, disse Chuanyi Zhou, analista da Columbia Threadneedle.

“A restauração da confiança terá de começar no mercado físico, com os compradores de casas, que necessitarão de mais tempo e de políticas de flexibilização para que isso aconteça.”

Country Garden: juros atrasados

A Country Garden precisa fazer um pagamento de juros atrasado de US$ 15,4 milhões sobre um título em dólar até o dia 18 de outubro, ou um default pode ser declarado. O prazo original era 17 de setembro.

Dois detentores da nota com vencimento em 2025 disseram que ainda não haviam sido pagos ao meio dia de terça-feira, 17, no horário de Hong Kong.

Evergrande: liquidação de ativos

Quanto à Evergrande, seu destino depende agora de uma audiência em um tribunal de Hong Kong no final do mês, sobre a petição de um credor para liquidar ativos. Uma decisão favorável ao pedido prejudicaria a tentativa de finalizar um plano de recuperação para pagar os credores.

Com cerca de US$ 327 bilhões em passivos, a Evergrande mergulhou em problemas mais profundos nas últimas semanas depois de cancelar reuniões com credores e colocar em dúvida sua reestruturação de dívida.

“Dado o pessimismo dos mercados, evitar um grande default ou uma liquidação complicada ainda poderia ajudar a estabilizar a confiança no mercado imobiliário da China no curto prazo”, afirmou Chang Wei Liang, estrategista do DBS Bank em Singapura. “No entanto, as incertezas de longo prazo sobre o setor imobiliário revelaram-se mais difíceis de dissipar.”