Coty finaliza venda de participação na Wella por US$ 750 milhões

Empresa manterá o direito de 45% dos lucros de uma futura venda ou oferta pública inicial (IPO) da Wella

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 05h21.

A Coty (COTY.N) anunciou na sexta-feira, 19, a venda de sua participação de 25,8% na marca de cuidados capilares Wella para a KKR (KKR.N) por US$ 750 milhões. A empresa manterá o direito de 45% dos lucros de uma futura venda ou oferta pública inicial (IPO) da Wella, após o atendimento da preferência de retorno da KKR.

A Coty usará a maior parte do valor obtido para reduzir sua dívida, como parte de sua estratégia para simplificar seu portfólio. A venda conclui um programa iniciado em 2020, visando realizar o valor total da unidade Wella.

A Coty também iniciou uma revisão estratégica de seus negócios no setor de beleza, com a possibilidade de vender marcas como Rimmel e CoverGirl, focando no segmento de fragrâncias.

A Coty adquiriu a Wella em 2015, após comprar o negócio de beleza da P&G por US$ 12,5 bilhões. Em 2025, suas ações caíram quase pela metade, e sua capitalização de mercado é de aproximadamente US$ 2,8 bilhões.

Acompanhe tudo sobre:WellaCoty

