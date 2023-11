Cotugno deixa presidência da Enel Brasil

Nesta quinta-feira, 23, a Enel Brasil anunciou a saída de Nicola Cotugno da presidência da empresa. Ele será substituído por Antonio Scala, executivo com 18 anos de experiência na empresa de energia elétrica.

O executivo deixa o Grupo para se aposentar após liderar a companhia nos últimos cinco anos, mas sai em um momento conturbado. No último mês, São Paulo enfrentou um apagão que afetou 4,2 milhões de unidades consumidoras abastecidos pela distribuidora Enel.

Na tarde desta quarta-feira, 22, o agora ex-presidente não compareceu a uma audiência da Câmara para tratar do blecaute. Deputados envolvidos na reunião pediram a criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para apurar a atuação da empresa de energia elétrica durante o apagão.

Saída de Nicola Cotugno

Segundo nota publicada pela empresa, a saída de Cotugno já havia sido definida em outubro em reuniões de Conselho. Segue a nota na íntegra:

"Antonio Scala, executivo com 18 anos de trajetória à frente de diversas áreas na Enel, foi indicado como novo Country Manager da Enel Brasil. Scala substituirá Nicola Cotugno, que esteve à frente da companhia nos últimos cinco anos e agora deixa o Grupo para se aposentar. A saída de Cotugno foi definida em reuniões de Conselho das distribuidoras e da Enel Brasil em outubro. Para apoiar o processo de substituição e as recentes contingências, o executivo prorrogou a sua saída para 22 de novembro. Até que sejam concluídos os trâmites administrativos necessários para nomeação de Antonio Scala, o presidente do Conselho de Administração, Guilherme Gomes Lencastre, assumirá a posição de forma interina.

Antonio Scala entrou na Enel em 2009 como responsável de Gestão de Risco para Gerenciamento de Energia na Itália. Também atuou como Responsável de Desenvolvimento Industrial e de Serviços de Energia para o mercado residencial no País. Em seguida, ocupou a função de chefe de Planejamento e Controle de Global Trading e liderou a Enel Green Power na América do Sul. Formado em Administração de Empresas em 2002 em Roma, Scala atuou como Sócio Júnior na McKinsey & Company com foco nas áreas de energia, gás e finanças corporativas.

A Enel Brasil agradece a Nicola Cotugno por toda dedicação ao Grupo e seus colaboradores, além do destacado foco nos clientes e contribuição à sociedade. Sob sua gestão, a Enel se tornou uma empresa 100% renovável no País e ampliou em 76% a capacidade de geração eólica e solar. Em distribuição de energia, a empresa investiu R$ 17 bilhões de 2019 a setembro de 2023 nas áreas de concessão de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará com foco na modernização da rede elétrica.

Nesse período, Cotugno promoveu a transição energética em diversas frentes, com o incentivo à mobilidade elétrica e parcerias para eletrificação sustentável de grandes empresas e cidades. No mercado livre, nos últimos cinco anos, a companhia mais do que triplicou o volume de energia entregue".