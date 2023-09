Cosan anuncia emissão de debêntures de R$ 1,6 bilhão

A Cosan anunciou nesta sexta-feira uma emissão de R$ 1,6 bilhão em debêntures. Serão 16,5 milhões de títulos, no valor unitário de R$ 100. Os títulos terão vencimento em 2030.

O dinheiro será usado para a gestão ordinária dos negócios, segundo a companhia.

A oferta, a ser liquidada no dia 29 de setembro, conta com garantia firme de US$ 300 milhões (a serem convertidos em reais três dias antes da integralização dos papéis) oferecida pelo Santander, banco coordenador da operação.