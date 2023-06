Corte da OPEP impulsiona petróleo, PMIs, Focus e o que mais move o mercado

Investidores internacionais repercutem a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo do fim de semana de reduzir a produção em 1 milhão de barris a partir de julho.

Decisão da OPEP

A decisão foi tomada após o petróleo brent ter acumulado 16% de queda no ano até maio. A commodity sobe pouco mais de 1% nesta segunda-feira, 5, sendo negociado a US$ 77,39 o barril. Desde o início do mês, a alta supera 7%.

Commodities em alta

A valorização do petróleo é acompanhada por ações do setor, como Shell e BP. As ADRs da Petrobras sobem cerca de 0,4% no pré-mercado americano.

Outra empresa brasileira com ADRs em alta é a Vale, que avança cerca de 0,9%, também beneficiada da valorização de commodities no mercado internacional. Nesta madrugada, subiu 3,6% para US$ 108 por tonelada, o mais alto patamar em seis semanas. A alta, segundo fontes da Reuters, foi motivada pela expectativa de novos estímulos do governo chinês diante de sinais de desaceleração da economia local.

PMIs

Os últimos dados, ao menos, serviram de alento. Divulgado na última noite, o Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China saiu maior que o esperado, ficando em 57,1 pontos. O número, além de estar acima da linha dos 50 pontos que divide a expansão da contração da atividade, ficou acima do consenso do mercado, que era de 55,2 pontos. O PMI Composto da China, que também saiu ontem, ficou em 55,6 pontos. Principal índice da bolsa de Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,84%.

O tom positivo também se espalha para mercados do Ocidente, com bolsas da Europa operando em alta nesta manhã. Nos Estados Unidos, no entanto, os principais índices futuros seguem próximos da estabilidade, após o acordo pela extensão do teto da dívida americana ter impulsionado filmes altas na semana passada.

Nesta segunda, ainda serão divulgados PMIs dos Estados Unidos e Brasil. Na Europa, os PMIs saíram piores que o previsto.

Brasil em alta

No Brasil, o forte resultado do PIB do primeiro trimestre e o maior apetite ao risco internacional colocou o Ibovespa a apenas 2.000 pontos do maior patamar do ano, enquanto o dólar fechou a última semana abaixo de R$ 5. No último pregão, o Ibovespa subiu 1,83% para 112.588 pontos.

Focus

O PIB robusto do primeiro trimestre, inclusive, tem alterado a perspectiva de economistas para o crescimento deste ano —mudança que pode surtir já no boletim Focus desta segunda.

IPCA na quarta

Em semana mais curta devido ao feriado de Corpus Christi na quinta-feira, 8, o principal dado brasileiro será o do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio. O indicador será divulgado na quarta-feira, 7.