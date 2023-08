Copom surpreende em corte de juros, balanços da Petrobras, Ambev e Bradesco e o que move o mercado

O mercado brasileiro se prepara para um dos dias mais agitados do ano, com balanços de algumas das maiores empresas da bolsa, pessimismo com o downgrade dos títulos americanos e, claro, a repercussão da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

A decisão do Copom

Bastante aguardado, o comunicado do Copom confirmou as expectativas mais otimistas do mercado ao informar o corte de 0,50 ponto percentual (p.p.) na taxa de juros Selic para 13,25%.

A queda foi a primeira após os cortes de juros realizados em 2020 para atenuar os efeitos econômicos do coronavírus. Segundo o Banco Central, a magnitude do corte deverá ser repetida nas próximas reuniões, em caso de continuidade do processo de desinflação e reancoragem das expectativas de inflação.

Até antes da decisão, o mercado seguia divido entre um corte de 0,25 p.p. e um de 0,50 p.p., que era tido como menos provável. Divido também foi reunião do Copom. Dos 9 membros votantes, 4 votaram por um corte mais brando, enquanto os outros 5 sustentaram o ajuste mais agressivo.

Placar dividido

A reunião marcou a estreia de Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino, indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos votaram a favor de 0,50 p.p. de corte . Com o placar de 4 a 4, o voto de minerva veio do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que chancelou a queda da Selic de 13,75% para 13,25%.

A decisão e a indicação que os próximos cortes de juros serão na mesma magnitude deverão levar a taxa de juros Selic para 11,75% no fim do ano, abaixo do projetado pelo consenso do Focus, de 12% para o fim de 2023. A expectativa do mercado é de Selic a 9% ao fim do ciclo de cortes, no ano que vem.

Sinalizações mais expansionistas e maior fraqueza da atividade pelo efeito defasado da política monetária poderia levar o mercado a revisar tal projeção para baixo. Mas, até o momento, o BC tem indicado que manterá "contracionista". Cortes de juros ainda mais agressivos, como um de 0,75 p.p., segundo o Copom, poderia não ser "apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário.

EWZ em alta

A tendência é de que o surpreende corte de juros ajude a impulsionar os preços nas bolsa de valores. O EWZ, ETF de empresas brasileiras listado nos Estados Unidos, opera em leve alta no pré-mercado desta manhã, refletindo a queda de juros.

Exterior negativo

O mercado internacional, por outro lado, deve continuar limitando o otimismo interno. No radar, ainda segue o downgrade dos títulos americanos pela Fitch e a bateria de Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês) que ainda serão divulgados hoje nos Estados Unidos. Na Europa, o PMI Composto saiu levemente abaixo do esperado na Zona do Euro, indicando contração da atividade em julho. As principais bolsas do continente caem entre 0,5% e 0,7%.

Petrobras, Bradesco e Ambev divulgam balanços

Além do cenário macroeconômico recheado, uma série de resultados previstos para esta noite deverão estender a jornada de analistas noite adentro.

Os balanços mais aguardados desta noite serão os da Petrobras e Bradesco. Nesta manhã, foi a vez da Ambev apresentar seus números. O lucro líquido do império cervejeiro caiu 15,2% no segundo trimestre para R$ 2,6 bilhões. O volume vendido caiu 2,2%. As ADRs da Ambev caem cerca de 3% no pré-mercado americano, indicando um pregão negativo para a empresa na bolsa.

Reação a resultados

Investidores também deverão reagir nesta quarta aos resultados divulgados na última noite. Entre os destaques estiveram os da Taesa, PRIO, Tenda, CSN e Suzano.

Outros balanços para ficar de olho

Fleury - após o encerramento do pregão

Renner - após o encerramento do pregão

AES Brasil - após o encerramento do pregão

CCR - após o encerramento do pregão

Alpargatas - após o encerramento do pregão