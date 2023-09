Copom corta Selic, BoE interrompe ciclo de altas, Fed mais duro, GetNinjas e o que move o mercado

Bolsas internacionais operam no campo negativo nesta quinta-feira, 21, ainda refletindo os sinais de que o Federal Reserve (Fed) será mais duro na condução de sua política monetária. O principal sinal veio nas mudanças nas projeções trimestrais de diretores do Fed divulgadas após a decisão de juros.

Fed mais duro nos EUA

Como amplamente esperado, a taxa dos juros do Fed foi mantida no intervalo entre 5,25% e 5,5%. Só que as projeções para a taxa de juros neste ano, divulgadas na véspera, passaram a prever mais uma alta ainda neste ano. Isso mesmo com as curvas de juros precificando um cenário em que os juros estacionariam no patamar atual. Também foram revisadas para cima as projeções de juros para os anos seguintes,

O risco de a maior economia do mundo ter que conviver com políticas monetárias mais duras pressionou o mercado internacional no último pregão. Bolsas de Nova York, que fecharam o último pregão em queda, estendem as perdas no mercado de futuros desta quinta.

Copom sinaliza que manterá ritmo de cortes

Quem se safou foi o mercado brasileiro, que conseguiu fechar em alta, em meio às expectativas de mais um corte de juros. Após o encerramento do pregão, o Comitê de Política Monetária (Copom) confirmou a redução de 0,5 ponto percentual da taxa Selic para 12,75%. Desta vez, a decisão foi unânime. O Copom ainda reforçou que seguiria no mesmo ritmo de corte para as próximas reuniões, indicando uma menor probabilidade de aumentar o ritmo de cortes ainda neste ano, como era especulado por parte do mercado.

BoE interrompe ciclo de altas

Nesta manhã, foi a vez do Bank of England (BoE), o banco central do Reino Unido, anunciar sua decisão de política monetária. E houve surpresa, com a manutenção do patamar anterior de 5,25%. O consenso de mercado indicava mais uma elevação de juros. A interrupção do ciclo de altas ocorreu após o BoE ter subido sua taxa de juros por 14 reuniões consecutivas.

GetNinjas aprova redução de capital

O Conselho de Administração da GetNinjas aprovou a redução de capital social no valor de R$ 223,5 milhões por R$ 4,40 por ação considerá-lo excessivo. O preço é o mesmo do fechamento do último pregão.

JCP da Copel

A Copel anunciou juros sobre capital próprio (JCP) de R$ 958 milhões a ser pago em duas parcelas. A primeira, de R$ 456,9 milhões, será paga em 30 de novembro. A segunda, de R$ 501,1 milhões, será paga até junho de 2024.

PRIO: novo polo em operação

A PetroRio informou sobre o início da produção do POL-Q no Campo de Polvo. Sua produção aproximada é de 1.000 de barris de petróleo por dia, representando um aumento de 15% da produção do poço.

