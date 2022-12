Copel: Paraná informa que também venderá ações na privatização

O governo do Paraná indicou há pouco, por meio de fato relevante, que também pretende vender ações na oferta pública de privatização da Copel (CPEL6/CPEL3). Na semana passada, a companhia havia informado ao mercado o início de estudos para privatização, por meio uma oferta pública de ações na bolsa para captar recursos. O modelo, portanto, é semelhante ao adotado para a privatização da Eletrobras.

O dinheiro levantado pela empresa será usado para viabilizar o pagamento de outorga ao Estado para a renovação integral das concessões das Usinas Hidrelétricas Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, Governador Ney Braga e Governador José Richa por 30 anos. No dia em que a novidade foi comunicada, as ações da empresa tiveram alta de 20% na bolsa. A empresa encerrou o pregão de hoje, dia 28, avaliada em R$ 20,5 bilhões.

Agora, o governo do Paraná informou ter interesse de também vender uma parcela de sua posição, em oferta secundária. O movimento era esperado, uma vez que a expectativa é que o Estado possa reduzir sua fatia na empresa para até 15% do capital total e 10% das ações votantes. Atualmente, o governo detém quase 70% do capital votante, equivalente a pouco mais de 31% do total. Já estava previsto que o estado terá uma participante de voto limitada a 10% e uma Golden share para temas especiais.