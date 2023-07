Copel lança oferta que pode marcar sua privatização

A Copel divulgou nesta quarta-feira, 26, o prospecto da oferta pública subsequente (follow-on) que poderá marcar a privatização da companhia de energia do Estado do Paraná. A oferta irá consistir na emissão de 229.886.000 ações ordinárias e venda de outras 319.285.000 ações por parte do governo do estado. O follow-on ainda poderá ser acrescido em 15% do total das ações inicialmente ofertadas.

A oferta poderá movimentar R$ 4,42 bilhões, considerando a cotação das ações ordinárias da Copel na data do último fechamento. Com o lote adicional, a oferta movimentaria R$ 5,08 bilhões. A prexificação da oferta está prevista para o dia 8 de agosto.

Diluição da participação do Paraná

Caso confirmada a oferta inicial, a participação do governo do Estado do Paraná cairá de 69% das ações ordinárias para 32,3%, dado o efeito de diluição pela emissão de novas ações e venda direta de parte de sua fatia no negócio.

A oferta contará com uma tranche prioritária para acionistas da Companhia, bem como alocação para empregados e aposentados da companhia e também para investidores de varejo. A companhia, seus administradores e o Acionista Vendedor assumiram o compromisso de não vender ações de emissão da Companhia pelo período de 180 dias contados da data de divulgação do anúncio de início da oferta.

A intenção do governo do Paraná em realizar a oferta não é novidade entre investidores. Ainda em novembro do ano passado, após a reeleição do governador do Paraná, Ratinho Junior, a empresa informou ao mercado os planos de privatização de seu controlador. Na época, as ações chegaram a subir mais de 20% em apenas um pregão.