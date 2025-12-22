Copel foi privatizada? Entenda a mudança na bolsa a partir de hoje

A Copel concluiu nesta segunda-feira, 22, a migração de suas ações para o Novo Mercado da B3. A partir de hoje, a companhia terá apenas ações ordinárias na bolsa, sob o ticker CPLE3, encerrando a existência de diferentes classes de papéis.

O Novo Mercado é o segmento que concentra companhias com padrões mais elevados de governança corporativa.

Segundo a companhia, a nova estrutura societária simplifica a base acionária, aumenta a transparência e reforça o alinhamento às melhores práticas de mercado.

A adesão ao Novo Mercado também faz parte da estratégia de fortalecer a governança e ampliar a atratividade das ações, ao concentrar a negociação em um único tipo de papel — o que tende a favorecer a liquidez e o potencial de valorização no longo prazo.

Copel pagará dividendos

O conselho de administração da Copel aprovou, em 10 de dezembro, a distribuição de R$ 1,35 bilhão em dividendos aos acionistas, o equivalente a R$ 0,45460171311 por ação.

Terão direito ao provento os investidores com posição acionária registrada ao fim do pregão de 30 de dezembro de 2025. A partir de 2 de janeiro de 2026, as ações da companhia passarão a ser negociadas ex-direitos.

A data exata de pagamento ainda será definida na Assembleia Geral Ordinária marcada para 23 de abril de 2026. A Copel informou, no entanto, que estabeleceu 30 de junho de 2026 como prazo limite para a quitação dos dividendos.