O lucro líquido da Copasa foi de R$ 337 milhões no quarto trimestre de 2025, alta de 23,9% em relação aos R$ 271,9 milhões registrados no mesmo período de 2024, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 25.

No acumulado do ano, o lucro somou R$ 1,42 bilhão, avanço de 7,5% sobre 2024.

A receita líquida de água, esgoto, resíduos sólidos e água de reuso totalizou R$ 1,88 bilhão no 4º trimestre, crescimento de 6,9% na comparação anual. No consolidado de 2025, a receita atingiu R$ 7,36 bilhões, aumento de 5,6%.

Os custos e despesas, sem depreciações e amortizações, somaram R$ 1,09 bilhão no quarto trimestre, elevação de 3,0% ante o mesmo período de 2024. No ano, os custos e despesas ficaram em R$ 4,20 bilhões, alta de 4,7%.

O EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, no quatro trimestre foi de R$ 731 milhões, crescimento de 14,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A margem EBITDA atingiu 38,5% no trimestre, avanço de 2,5 pontos percentuais frente aos 36,0% do 4T24.

Em 2025, o EBITDA somou R$ 2,95 bilhões, alta de 5,7%, com margem de 39,8%, estável ante 2024.

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 104,4 milhões no quarto trimestre, ante resultado também negativo de R$ 109,3 milhões um ano antes.

No acumulado do ano, o resultado financeiro ficou negativo em R$ 264,7 milhões, melhora frente aos R$ 327,5 milhões negativos de 2024.

A dívida líquida encerrou dezembro de 2025 em R$ 6,87 bilhões, ante R$ 5,37 bilhões em dezembro de 2024. A relação Dívida Líquida/EBITDA atingiu 2,3 vezes, acima das 1,9 vez registradas um ano antes. A companhia informou que mantém hedge, proteção financeira, de praticamente 100% da dívida em moeda estrangeira.

Ganhos operacionais

No campo operacional, o número de economias de água chegou a 5,79 milhões de unidades em dezembro de 2025, alta de 1,6% na comparação anual. As economias de esgoto somaram 4,28 milhões, crescimento de 3,2%.

O volume medido de água no quarto trimestre totalizou 182,8 milhões de m³, aumento de 3,3%, enquanto o volume de esgoto medido alcançou 126,9 milhões de m³, alta de 4,0%.

O índice de perdas caiu de 38,1% em 2024 para 32,4% em 2024, queda de 5,7 pontos percentuais.

A companhia também destacou que os reservatórios do Sistema Paraopeba operavam com 62% da capacidade em 10 de fevereiro de 2026 e que, até 20 de fevereiro, não havia municípios em racionamento.

A inadimplência encerrou dezembro em 2,91%, queda de 0,01 ponto percentual frente ao mesmo mês de 2024. Já o índice de perdas na distribuição recuou para 32,4%, redução de 5,7 pontos percentuais na base anual.

O balanço mostra ainda que a empresa reduziu em 1,8% o número de empregados, chegando a 9.441 em dezembro de 2025. Em 2024, a companhia tinha 9.613 servidores. Essa redução proporcionou melhoria no índice número de empregados por mil ligações, que foi de 1,18.

Investimentos, dividendos e revisão tarifária

Os investimentos consolidados, incluindo capitalizações, somaram R$ 2,9 bilhões em 2025, avanço de 32% em relação a 2024. Desse total, R$ 2,87 bilhões referem-se à controladora e R$ 53,5 milhões às subsidiárias.

A companhia declarou R$ 653,3 milhões em dividendos regulares referentes a 2025, com payout, percentual do lucro distribuído, de 50%. Em dezembro, aprovou ainda R$ 200 milhões em dividendos extraordinários.