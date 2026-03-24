Conselhos concentram maioria das renúncias em empresas listadas em 2026

A maior parte das renúncias em empresas listadas no Brasil em 2026 ocorreu nos conselhos de administração, segundo levantamento de fatos relevantes divulgados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Entre 1º de janeiro e 24 de março, a EXAME identificou 18 comunicados desse tipo, dos quais dez envolvem conselheiros ou presidentes de conselho, o equivalente a 55,6% do total, enquanto oito casos (44,4%) dizem respeito a posições da diretoria executiva.

Tipo de renúncia em empresas listadas em 2026 Conselho de Administração — 10 (55,6%) Diretoria Executiva — 8 (44,4%)

O modelo adotado no Brasil prevê a separação entre conselho de administração e diretoria executiva, com funções distintas na estrutura das companhias abertas. O conselho de administração atua na definição de diretrizes e no acompanhamento da gestão, enquanto a diretoria executiva responde pela condução das operações.

A divulgação dessas movimentações segue regras da CVM, que exigem a comunicação de mudanças na administração sempre que possam influenciar decisões de investidores.

Para o investidor, essas mudanças importam porque dizem respeito à composição dos órgãos responsáveis pela definição de estratégias e pela condução das operações nas companhias.

Distribuição por cargos

O conselho de administração é o órgão responsável por orientar a estratégia e supervisionar a diretoria executiva, conforme diretrizes do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Em 2026, as saídas dos conselhos envolveram as empresas CPFL Energia, Tupy, Copasa e Dimed, além de empresas como Alliança Saúde e BRZ Empreendimentos.

Empresas com renúncias em 2026 Empresa Tipo de cargo BRZ Empreendimentos Conselho Alliança Saúde Conselho Lifemed Conselho CPFL Energia Conselho Dimed Conselho Tupy Conselho Copasa Conselho BRB Banco de Brasília Conselho Azevedo & Travassos Conselho Mitre Realty Diretoria EMAE Energia Diretoria Fictor Alimentos Diretoria Brava Energia Diretoria Westwing Diretoria International Meal Company Diretoria Irani Papel e Embalagem Diretoria BRB Banco de Brasília Diretoria

Também foram registradas ocorrências no BRB Banco de Brasília e na Azevedo & Travassos. As funções mencionadas incluem tanto membros quanto presidentes de conselhos.

No caso da diretoria, as renúncias abrangeram cargos como diretor-presidente, diretor financeiro e diretor de relações com investidores.

Entre as empresas com esse tipo de movimentação estão Mitre Realty, Westwing, International Meal Company e Brava Energia, além da Irani Papel e Embalagem, a Fictor Alimentos e a EMAE Energia.

Abrangência setorial

Os registros analisados indicam que as renúncias não se concentram em um único segmento da economia. Há ocorrências em empresas dos setores de energia, indústria, varejo, saúde, construção civil, saneamento e serviços financeiros.

Renúncias por setor em 2026 Setor Casos % Energia 3 16,7% Indústria 2 11,1% Varejo e Consumo 3 16,7% Saúde 1 5,6% Construção Civil 2 11,1% Saneamento 1 5,6% Financeiro 2 11,1% Alimentos e Serviços 2 11,1% Tecnologia / E-commerce 1 5,6%

Essa dispersão sugere que as mudanças de composição em conselhos e diretorias têm ocorrido de forma simultânea em diferentes áreas do mercado, conforme evidenciado pelos documentos enviados à CVM.

Os fatos relevantes, no geral, informam a formalização da renúncia e a data de efetivação, além de eventuais substituições. Na maior parte dos casos, não há detalhamento sobre os motivos das saídas.

O que é um fato relevante? Comunicação obrigatória feita por empresas listadas à CVM sempre que um evento pode influenciar decisões de investidores.

Alguns comunicados incluem a eleição de novos membros ou a reorganização da estrutura de governança no mesmo documento, enquanto outros se limitam a registrar a vacância do cargo.

Ao reunir 18 registros em menos de três meses, o levantamento dimensiona a frequência de mudanças formais na estrutura de governança e gestão das empresas listadas no período.