Conselho da Locaweb (LWSA3) aprova aumento do capital social para R$ 3 bi

A Locaweb (LWSA3) comunicou ao mercado nesta quinta-feira, dia 7, após o fechamento de mercado, que pretende aumentar seu capital social por meio da emissão de novas ações.

De acordo com a decisão, que foi votada pelo conselho de administração da Locaweb, serão emitidas 2,26 milhões de ações ordinárias.

Com a adição das mais de duas milhões de cotas, o capital social da empresa de software será de 592 milhões de ações ordinárias, elevando o capital social para R$ 3 bilhões.

O comunicado também afirmou que não há nenhum direito de preferencia por parte dos demais acionistas da companhia.

O desempenho da Locaweb (LWSA3) na B3 em 2022

Desde janeiro de 2022 o papel da Locaweb passa por um período de desvalorização, e, no acumulado do ano, as ações recuam 50,23%.

Neste intervalo, a maior alta da LWSA3 foi em fevereiro, onde atingiu R$11,15, já a maior baixa foi registrada em maio, onde cada cota estava sendo negociada a R$ 5,12.

Boa parte das perdas do papel está associada ao cenário negativo para as empresas de tecnologia conforme inflação e juros avançam – a média da queda de outras ações do setor é de 50% no acumulado do ano, segundo cálculos do Bank of America (BofA).

