Conselho da GetNinjas (NINJ3) aprova redução de capital a R$ 4,40 por ação

O Conselho de Administração da GetNinjas aprovou a redução de capital social no valor de R$ 223,5 milhões por R$ 4,40 por ação considerá-lo excessivo. O preço é o mesmo do fechamento do último pregão.

AGE será convocada

A efetivação da redução de capital depende de aprovação dos acionistas. O Conselho já aprovou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária. O edital de convocação, assim como dia da AGE, ainda não foram divulgados.