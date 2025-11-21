Concorrente da JBS nos EUA fechará unidade por falta de gado

A Tyson Foods anunciou na sexta-feira que fechará uma fábrica de carne bovina em Lexington, Nebraska, afetando cerca de 3.200 funcionários. A companhia enfrenta prejuízos em meio ao menor rebanho de gado nos EUA em quase 75 anos. A unidade tem capacidade para abater quase 5.000 cabeças de gado por dia.

Segundo reportagem da Reuters, a projeção é que os estoques de matéria-prima permaneçam baixos pelos próximos dois anos, forçando frigoríficos como Tyson e concorrentes como JBS USA e Cargill a pagar preços elevados pelo gado para processar em bifes e hambúrgueres.

Os preços da carne bovina atingiram recordes devido à baixa oferta e à forte demanda, elevando os custos para os consumidores. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no mês passado que estava trabalhando para reduzir os preços da carne.

No início deste mês, a Tyson Foods afirmou que prevê um prejuízo de até US$ 600 milhões em seu segmento de carne bovina no próximo ano, após ter registrado um prejuízo de US$ 720 milhões nos últimos dois anos.

A Tyson também anunciou que reduzirá as operações em uma fábrica de carne bovina em Amarillo, Texas, para um único turno com capacidade total, afetando cerca de 1.700 trabalhadores. A empresa pretende aumentar a produção em outras unidades para atender à demanda dos clientes, segundo um comunicado.

“Para atender à demanda dos clientes, a produção será aumentada em outras instalações de processamento de carne bovina da empresa, otimizando os volumes em toda a nossa rede”, disse a Tyson em comunicado.