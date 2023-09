Compra da Avenue pelo Itaú é aprovada pelo Cade

A Superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta sexta-feira, 15, a compra da corretora Avenue pelo Itaú (ITUB4). O negócio foi aprovado sem restrições, após pouco mais de um ano do anúncio da operação, divulgada ao mercado em julho do ano passado.

O Itaú acertou inicialmente a compra de 35% da Avenue. O acordo prevê a possibilidade de aquisição de outros 15,1% do capital da corretora após dois anos, o que tornaria o banco controlador da empresa. Além disso, em cinco anos, o Itaú poderá adquirir 100% do capital da corretora.

A transação inicial foi fechada por R$ 493 milhões, com um aporte primário de R$ 160 milhões, direcionado para o caixa da corretora, e um aporte secundário, pago aos atuais acionistas, de R$ 333 milhões. Os múltiplos para as possíveis transações futuras foram pré-estabelecidos.

Por que o Itaú comprou a Avenue

A Avenue é uma corretora fundada por brasileiros nos Estados Unidos em 2018. O objetivo principal da casa é facilitar o acesso de investidores brasileiros ao mercado americano. Com a aquisição, o Itaú aumenta a participação no segmento de alta renda na pessoa física, que tem uma demanda de internacionalização da carteira.

"A compra foi uma forma do Itaú conseguir complementar a oferta que ele já tinha de serviços, se fortalecendo ainda mais no segmento de varejo, principalmente nesse produto focado em investimento direto no exterior", disse à EXAME Invest Gabriel Gracia, analista da Guide Investimentos, na época do anúncio da transação.

