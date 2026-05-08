Compass movimenta R$ 2,8 bi em primeira abertura de capital desde 2021

A Compass Gás e Energia, empresa de gás e energia do grupo Cosan, confirmou, em Fato Relevante divulgado na noite desta quinta-feira, 7, a precificação da oferta pública secundária de suas ações a R$ 28,00 por papel. A operação movimentou R$ 2,825 bilhões, considerando a venda de 100,9 milhões de ações ordinárias, incluindo papéis adicionais colocados após a constatação de excesso de demanda.

Segundo o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a demanda superou em mais de um terço a quantidade inicialmente ofertada, o que permitiu o exercício da opção de ações adicionais.

A companhia destacou ainda que a distribuição é exclusivamente secundária, ou seja, os recursos captados serão destinados integralmente aos acionistas vendedores, entre eles Cosan, Atmos e Bradesco Previdência, sem entrada de recursos no caixa da empresa.

Compass realiza IPO na B3

As ações da Compass começarão a ser negociadas na B3 na próxima segunda-feira, 11, sob o ticker "PASS", com liquidação financeira prevista para o dia seguinte. A companhia será listada no Novo Mercado, segmento de mais elevado nível de governança corporativa da bolsa brasileira.

O Fato Relevante também prevê a possibilidade de exercício de lote suplementar de até 13,4 milhões de ações, equivalente a 15% da oferta inicial, para atividades de estabilização de preço. A opção poderá ser exercida até 5 de junho de 2026.

A operação foi coordenada por instituições financeiras lideradas pelo BTG Pactual, além de Bank of America, Bradesco BBI, Citi e Itaú BBA, entre outros bancos participantes.

A estreia da Compass na bolsa brasileira marca o fim de um jejum de quase cinco anos sem IPOs na B3, no maior período sem novas listagens em mais de quatro décadas. Os últimos IPOs realizados na bolsa ocorreram em 2021, ainda durante o período de isolamento social da pandemia, quando cerimônias de estreia aconteceram majoritariamente de forma virtual.

Com a operação, a Compass chega ao mercado avaliada em cerca de R$ 20 bilhões. Segundo informações do jornal Valor Econômico, a oferta totalizou aproximadamente R$ 3,2 bilhões considerando a venda do lote principal e parte dos papéis adicionais.

Reorganização antes da estreia

A abertura de capital da Compass ocorre após uma reorganização societária conduzida pela Cosan. No fim de abril, o grupo aprovou a oferta pública da subsidiária e promoveu ajustes na estrutura societária para viabilizar a listagem no Novo Mercado.

Entre as medidas, houve a conversão de ações preferenciais em ordinárias e a conclusão de uma cisão parcial envolvendo a Cosan Dez Participações S.A.

Segundo o vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Cosan, Rafael Bergman, a operação transferiu patrimônio líquido de cerca de R$ 1,065 bilhão para a Compass. Após a reorganização, a Cosan passou a deter participação direta de 20% na companhia, equivalente a 142,8 milhões de ações ordinárias.