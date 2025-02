Como uma falha no PlayStation fez as ações da Sony caírem

A PlayStation Network (PSN) ficou fora do ar por quase 24 horas na sexta-feira, 9, o que causou frustração entre jogadores e impactou a economia digital de games — afetando até as ações da Sony, fabricante do console.

O serviço foi restaurado na tarde de sábado, 8, como anunciou a conta oficial da PlayStation no X, antigo Twitter. Mas a volta não foi o suficiente para resolver o impasse nos mercados.

“PSN foi restaurada. Agora você deve conseguir acessar os recursos online sem problemas. Pedimos desculpas pelo transtorno!”, disse a empresa.

De acordo com a Sony, a PSN tem cerca de 116 milhões de usuários ativos mensais, com uma grande parcela dependendo da plataforma para jogar online, comprar jogos e acessar serviços digitais.

A interrupção impediu gamers de utilizarem esses recursos por um dia inteiro, gerando impactos na receita da empresa e no ecossistema de jogos digitais.

Ainda não há informações concretas sobre os prejuízos financeiros causados pelo problema, mas os reflexos foram sentidos no mercado financeiro. As ações da Sony caíram quase 2% no pós-mercado, à medida que a notícia da queda da PSN se espalhava.

Nas redes sociais, usuários demonstraram frustração, compartilhando relatos da interrupção em plataformas como Reddit e X. Alguns chegaram a afirmar que migrariam para outras plataformas.

“Bem, estou cansado de esperar. Vou comprar um Steam Deck. Acho que meu PlayStation não é mais meu console principal”, escreveu um usuário do Reddit, segundo o Business Insider.

Marcas também aproveitaram a oportunidade para entrar na conversa. A Krispy Kreme publicou no X uma oferta de rosquinhas gratuitas para os jogadores afetados, dizendo: "Chamando todos os gamers: esta play station ainda funciona.”

Já a GameStop, varejista de jogos, ironizou a situação ao postar: "Aposto que agora vocês querem cópias físicas, né?".

O que causou a queda?

Até o momento, a Sony não revelou o motivo exato da falha na PSN. Embora o serviço tenha sido oficialmente restaurado, alguns jogadores ainda relataram dificuldades pontuais de acesso.

A interrupção inesperada levanta preocupações sobre a infraestrutura de servidores da PlayStation Network, especialmente em um momento em que a indústria de games depende cada vez mais de serviços online e assinaturas digitais.