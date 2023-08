Mercado Pago quer ser o banco principal das pequenas e médias empresas

O Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, tem um novo foco de crescimento no radar: as pequenas e médias empresas. O segmento é o que mais avança dentro da companhia, e o objetivo é surfar a tendência conquistando o posto de principal relacionamento bancário desses clientes.

“Buscamos ser os primeiros em todos os segmentos em que operamos. O mercado de PMEs é enorme e tem um grande potencial a ser capturado – hoje ainda temos uma base pequena no segmento”, afirmou Tulio Oliveira, vice-presidente sênior do Mercado Pago no Brasil, em coletiva durante a Mercado Livre Experience.

O banco digital já tem uma presença forte entre os microempreendedores, que chegaram ao Mercado Pago atraídos pelas soluções de meio de pagamento, como as maquininhas. O foco agora é “subir na pirâmide”, alcançando também as pequenas e médias empresas.

A companhia não abre os números da operação em PMEs, mas o consolidado de vendedores na América Latina chega aos 5,5 milhões – 12,1% da base total de 45,3 milhões de clientes. Entre os vendedores, 60% estão no Brasil.

Para capturar uma fatia maior desse bolo, a estratégia do Mercado Pago começa no crédito. O banco digital anunciou nesta quinta-feira, 31, o lançamento do cartão de crédito empresarial, que chega gradativamente para a base de clientes a partir de setembro.

Sem custo de adesão e anuidade, o cartão também faz parte da estratégia de integrar a frente bancária do grupo ao e-commerce. Os clientes do cartão poderão, por exemplo, parcelar as compras em até 18 vezes sem juros no Mercado Livre – seis meses a mais de prazo do que uma transação realizada com outro cartão. O volume de vendas transacionado na empresa-mãe também irá contribuir para o limite de crédito do novo cartão.

Outra novidade é a ampliação da oferta de crédito para os vendedores que aderirem ao Open Finance – recurso do Banco Central onde os clientes podem compartilhar suas informações bancárias retidas em diferentes instituições financeiras. Com acesso ao crédito histórico de cada consumidor, a expectativa é que a instituição consiga oferecer condições mais vantajosas no curto prazo. Segundo o banco, mais de 80% dos créditos concedidos para os novos vendedores já são orientados via Open Finance.

