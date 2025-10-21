Como o frete grátis pode impactar os próximos resultados do Mercado Livre

O Mercado Livre (MELI34) deve apresentar resultados mistos no terceiro trimestre, segundo a XP. A receita líquida deve crescer de forma sólida, impulsionada pela aceleração do volume bruto negociado (GMV, na sigla em inglês) no Brasil, beneficiada pelo novo limite para frete grátis, mas com margens pressionadas devido aos investimentos para subsidiar a entrega gratuita e campanhas de marketing.

O GMV consolidado deve crescer 26% ano a ano, com destaque para o Brasil, onde XP projeta alta de 31%, reflexo da nova campanha de frete grátis. Contudo, a empresa deve abrir mão de parte da receita de frete, reduzindo a take rate em 3 pontos percentuais. A receita de anúncios deve representar 2,5% do GMV, enquanto a receita líquida do comércio deve subir 31% na comparação anual.

Na carteira de empréstimos, o crescimento também deve ser de 74% ano a ano e 12% trimestre a trimestre, à medida que a empresa continua expandindo sua carteira de cartões de crédito em ritmo acelerado. Como resultado, o crescimento da receita líquida da fintech deve permanecer forte, em alta de 44% ano a ano.

A XP projeta que a margem bruta caia 2,4 pontos percentuais, já que o novo frete grátis impacta totalmente o trimestre e impulsiona investimentos maiores em logística, além do aumento dos custos de financiamento.

Além disso, as despesas com marketing continuam elevadas devido a campanhas comerciais mais agressivas, e o crescimento da carteira de crédito deve aumentar as necessidades de provisão, mas analistas esperam que a margem EBIT recue apenas 0,8 ponto percentual, pois a alavancagem operacional deve compensar parcialmente esses efeitos.

Por fim, a XP projeta que o lucro líquido alcance R$ 437 milhões, o que representa alta de 10% na base anual.