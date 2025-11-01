Como o delivery de café virou um negócio de US$ 1 bi para a Starbucks

Com crescimento de 30% no período de três meses encerrado em setembro, as vendas por delivery da Starbucks ultrapassaram US$ 1 bilhão no ano fiscal de 2025, encerrado em 30 de setembro.

O crescimento do delivery da rede de cafeterias ocorre em meio à retomada de seu negócio doméstico nos EUA. No último trimestre, as vendas mesmas lojas (SSS, na sigla em inglês) nos EUA ficaram estáveis, revertendo sete trimestres consecutivos de queda, quando clientes passaram a fazer café em casa ou migraram para concorrentes.

Segundo a CNBC, a Starbucks iniciou os testes de delivery há cerca de dez anos, mas avançou mais lentamente que outras redes de restaurantes. A entrega em todo o país passou a ser oferecida pelo Uber Eats em 2020, pelo DoorDash em 2023 e pelo Grubhub no ano passado. Atualmente, a maior parte das cafeterias da rede nos EUA disponibiliza o serviço de delivery.

Para alcançar o valor mínimo da entrega, ainda de acordo a reportagem, o pedido médio por delivery da Starbucks é quase duas vezes maior que uma compra na loja. Mais de 40% dos pedidos incluem alimentos.

Apesar da retração nos gastos em restaurantes, devido aos custos mais altos, o delivery de comida não registrou a mesma queda nas vendas. Descontos e promoções ajudaram os aplicativos de terceiros a reter clientes.

O novo modelo de atendimento do Starbucks em lojas próprias, com foco em hospitalidade e eficiência, também contribuiu para o crescimento da gigante do café. A iniciativa incluiu o aumento do número de funcionários nas lojas, com o objetivo de aprimorar o atendimento ao cliente.

De acordo com a Starbucks, o período da manhã, considerado crucial para uma rede especializada em café, apresentou melhorias significativas, ajudando a compensar atrasos anteriores nos pedidos feitos pelo aplicativo.

A companhia também planeja continuar remodelando suas lojas para melhorar a experiência presencial. Brian Niccol, CEO da companhia, destacou que isso é essencial não apenas para recuperar vendas na loja, mas também para aumentar os resultados no drive-thru e nos pedidos via aplicativo.

“A forma como lidávamos com os pedidos feitos pelo celular nos impedia de ter um desempenho excelente tanto no drive-thru quanto no café, além de prejudicar o novo canal de entregas que estava surgindo”, disse Niccol.

“Agora, estabelecemos um novo padrão de serviço. Esse padrão vai reforçar a ideia simples do que faz do Starbucks o Starbucks: excelência artesanal e conexão excepcional. E essa excelência e conexão podem acontecer tanto no pedido feito pelo celular quanto no drive-thru. E também no café.”