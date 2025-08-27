Como noivado de Taylor Swift e Travis Kelce pode gerar 'momento cisne negro' nos mercados

Pedidos de casamentos de celebridades costumam ganhar os holofotes em revistas, redes sociais e programas de televisão. Mas, agora, outro setor pode se beneficiar de um matrimônio entre duas estrelas: o mercado financeiro.

Um dos exemplos disso é o anúncio do noivado entre a cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce. Ambos anunciaram. na terça-feira, que estão noivos, mas um item em questão ganhou a atenção de Wall Street. O anel, feito pela designer Kindred Lubeck, tem entre oito e dez quilates — e um acessório com essas caraterísticas está, em média, avaliado entre US$ 500 mil e US$ 5 milhões, segundo estimativas da People.

Desde o anúncio do noivado, feito na tarde de terá em seu perfil oficial no Instagram, diversas marcas de diamantes foram beneficiadas. O diamante do anel, conhecido como "cushion diamond", fez as ações da Signet Jewelers, uma das maiores varejistas de joias com diamantes, subir cerca de 3,15%. Às 6h33, no horário de Brasília, os papéis tinham alta de 0,74%.

Além de Signet, outras empresas como Brilliant Earth (BRLT), especializada em anéis de noivado online, também se beneficiam do fenômeno. Embora o crescimento da empresa tenha diminuído no último trimestre, com uma queda de 4% em sua receita, o foco em anéis personalizados e um aumento de 18% nos pedidos recorrentes demonstram que a demanda por joias finas continua forte. A LVMH, dona da Tiffany, também pode ver um aumento nas vendas, mesmo com uma queda de 3% no setor de joias em 2024, devido a novas renovações de lojas e recordes de vendas em locais como a Tiffany em Nova York.

Efeito 'Black Swan'

Para investidores de varejo em comunidades do Reddit, o anúncio do casamento de Swift pode gerar um sentimento de "cisne negro" nos mercados financeiros, que ocorre porque eventos altamente visíveis e inesperados, como o noivado de uma das maiores estrelas do pop mundial, têm o potencial de impactar significativamente setores específicos, como o de joias de noivado.

Embora esse tipo de evento pessoal não esteja diretamente relacionado a fatores econômicos ou políticos, ele pode gerar um efeito dominó, influenciando o comportamento do consumidor e, por consequência, o valor das ações de empresas ligadas ao setor.

Quando Swift anunciou seu noivado com Kelce, a reação nas redes sociais foi imediata. Com mais de 16 milhões de curtidas e 600 mil compartilhamentos em poucas horas, o post não apenas destacou o impacto cultural de Swift, mas também sinalizou para os investidores que o mercado de joias poderia ser impulsionado pela demanda de fãs, também conhecidos como "Swifties", que poderiam correr para comprar anéis de noivado semelhantes ao da cantora.

O aumento na demanda, por sua vez, pode ser refletido nas ações de empresas como Signet Jewelers (SIG), Brilliant Earth (BRLT) e LVMH, empresas que operam no mercado de joias finas e anéis de noivado, com algumas dessas ações já experimentando uma subida significativa logo após o anúncio.

O fenômeno reflete a interseção entre cultura pop e mercados financeiros, onde eventos da vida pessoal de celebridades podem ter um impacto econômico real, afetando o comportamento do consumidor e, consequentemente, as previsões de receitas e lucros de empresas. Para investidores de varejo, principalmente engajados em plataformas como o Reddit, esse tipo de evento oferece uma oportunidade de exploração especulativa nos mercados, criando uma sensação de incerteza e oportunidade.

Uma das postagens no fórum do Reddit sobre Wall Street, já apagada, afirmava que "o pico da temporada de pedidos de casamento nos EUA está se aproximando, durante o outono e inverno - 37% dos casamentos acontecem entre novembro e fevereiro, com a maior parte acontecendo em dezembro, a tempo do Natal. Isso dá aos fãs alguns meses para colocar tudo em ordem, comprar um anel e fazer a pergunta. Eu prevejo um aumento nos pedidos de casamento em Taylor Swift este ano de 5-8% acima do esperado", explicou o investidor. "Minhas previsões são para a $SIG (Signet, que possui as marcas Kay, Zales, Jared, Blue Nile) e $BRLT (Brilliant Earth, anéis de noivado online) superarem fortemente o consenso do Q4. Vou incluir LVMH para completar, já que eles possuem Tiffany e champanhe Moët", continuou.

Resta esperar para ver se a love story de Kelce e Swift se repetirá também nos mercados.