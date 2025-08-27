Como noivado de Taylor Swift e Travis Kelce pode gerar 'momento cisne negro' nos mercados

Kelce e Swift: casamento pode impulsionar ações de empresas de anéis (Instagram/Reprodução)
Repórter
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 06h49.
Última atualização em 27 de agosto de 2025 às 06h55.
Pedidos de casamentos de celebridades costumam ganhar os holofotes em revistas, redes sociais e programas de televisão. Mas, agora, outro setor pode se beneficiar de um matrimônio entre duas estrelas: o mercado financeiro.
Um dos exemplos disso é o anúncio do noivado entre a cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce. Ambos anunciaram. na terça-feira, que estão noivos, mas um item em questão ganhou a atenção de Wall Street. O anel, feito pela designer Kindred Lubeck, tem entre oito e dez quilates — e um acessório com essas caraterísticas está, em média, avaliado entre US$ 500 mil e US$ 5 milhões, segundo estimativas da People.
Desde o anúncio do noivado, feito na tarde de terá em seu perfil oficial no Instagram, diversas marcas de diamantes foram beneficiadas. O diamante do anel, conhecido como "cushion diamond", fez as ações da Signet Jewelers, uma das maiores varejistas de joias com diamantes, subir cerca de 3,15%. Às 6h33, no horário de Brasília, os papéis tinham alta de 0,74%.
Além de Signet, outras empresas como Brilliant Earth (BRLT), especializada em anéis de noivado online, também se beneficiam do fenômeno. Embora o crescimento da empresa tenha diminuído no último trimestre, com uma queda de 4% em sua receita, o foco em anéis personalizados e um aumento de 18% nos pedidos recorrentes demonstram que a demanda por joias finas continua forte. A LVMH, dona da Tiffany, também pode ver um aumento nas vendas, mesmo com uma queda de 3% no setor de joias em 2024, devido a novas renovações de lojas e recordes de vendas em locais como a Tiffany em Nova York.
Para investidores de varejo em comunidades do Reddit, o anúncio do casamento de Swift pode gerar um sentimento de "cisne negro" nos mercados financeiros, que ocorre porque eventos altamente visíveis e inesperados, como o noivado de uma das maiores estrelas do pop mundial, têm o potencial de impactar significativamente setores específicos, como o de joias de noivado.
Embora esse tipo de evento pessoal não esteja diretamente relacionado a fatores econômicos ou políticos, ele pode gerar um efeito dominó, influenciando o comportamento do consumidor e, por consequência, o valor das ações de empresas ligadas ao setor.
Quando Swift anunciou seu noivado com Kelce, a reação nas redes sociais foi imediata. Com mais de 16 milhões de curtidas e 600 mil compartilhamentos em poucas horas, o post não apenas destacou o impacto cultural de Swift, mas também sinalizou para os investidores que o mercado de joias poderia ser impulsionado pela demanda de fãs, também conhecidos como "Swifties", que poderiam correr para comprar anéis de noivado semelhantes ao da cantora.
O aumento na demanda, por sua vez, pode ser refletido nas ações de empresas como Signet Jewelers (SIG), Brilliant Earth (BRLT) e LVMH, empresas que operam no mercado de joias finas e anéis de noivado, com algumas dessas ações já experimentando uma subida significativa logo após o anúncio.
O fenômeno reflete a interseção entre cultura pop e mercados financeiros, onde eventos da vida pessoal de celebridades podem ter um impacto econômico real, afetando o comportamento do consumidor e, consequentemente, as previsões de receitas e lucros de empresas. Para investidores de varejo, principalmente engajados em plataformas como o Reddit, esse tipo de evento oferece uma oportunidade de exploração especulativa nos mercados, criando uma sensação de incerteza e oportunidade.
Uma das postagens no fórum do Reddit sobre Wall Street, já apagada, afirmava que "o pico da temporada de pedidos de casamento nos EUA está se aproximando, durante o outono e inverno - 37% dos casamentos acontecem entre novembro e fevereiro, com a maior parte acontecendo em dezembro, a tempo do Natal. Isso dá aos fãs alguns meses para colocar tudo em ordem, comprar um anel e fazer a pergunta. Eu prevejo um aumento nos pedidos de casamento em Taylor Swift este ano de 5-8% acima do esperado", explicou o investidor. "Minhas previsões são para a $SIG (Signet, que possui as marcas Kay, Zales, Jared, Blue Nile) e $BRLT (Brilliant Earth, anéis de noivado online) superarem fortemente o consenso do Q4. Vou incluir LVMH para completar, já que eles possuem Tiffany e champanhe Moët", continuou.
Resta esperar para ver se a love story de Kelce e Swift se repetirá também nos mercados.