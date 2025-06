Como esta empresa de tecnologia de defesa subiu 82% em seu 1º dia após IPO

A empresa de tecnologia de defesa Voyager Technologies encerrou seu primeiro dia na bolsa americana com alta de 82% em relação ao preço da oferta pública inicial (IPO). A ação, que começou a ser negociada há dois dias por US$ 31, fechou esta quarta-feira, 11, a US$ 56,48, segundo apuração da Business Insider.

Fundada em 2019, a Voyager oferece software para companhias do setor espacial e de defesa e planeja usar os recursos captados no IPO para investir em pesquisa e desenvolvimento, além de adquirir ativos para expansão. Parte do dinheiro também pode ser destinada a fusões e aquisições, enquanto o restante será usado para pagar dívidas e cobrir despesas operacionais.

Morgan Stanley e JPMorgan lideraram a oferta, que contou com investidores focados em segurança nacional, como Industrious Ventures, Marlinspike e Scout Ventures. Apesar do sucesso, a Voyager ainda busca o lucro. Em 2024, registrou prejuízo de US$ 66 milhões, mais que o dobro do prejuízo do ano anterior, segundo documento regulatório apurado pelo Business Insider.

A maior parte da receita da Voyager vem do governo dos Estados Unidos, responsável por 80% dos US$ 144 milhões registrados em 2024. Só a Nasa já representa 25% das vendas.

O movimento na bolsa reflete o interesse crescente em empresas de tecnologia de defesa e espaço, especialmente em meio à corrida tecnológica com a China, de acordo com o BI.

Autoridades americanas, incluindo o presidente Donald Trump e o secretário de Defesa Pete Hegseth, têm enfatizado a importância de investimentos em tecnologia para manter a liderança militar. Investidores de destaque, como Founder's Fund e Andreessen Horowitz, também vem apostando em startups do setor, como Anduril e Shield AI.

A Business Insider destaca que, só em 2025, Shield AI captou US$ 240 milhões, enquanto Anduril fechou rodada de US$ 2,5 bilhões, elevando sua avaliação para US$ 30,5 bilhões.