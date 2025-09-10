Como a Palantir tenta se destacar em IA enquanto concorrentes enfrentam dificuldades

Enquanto muitas empresas de inteligência artificial ainda lutam para demonstrar retorno em projetos de IA generativa, a Palantir tem se destacado por oferecer produtos que têm demostrado melhor desempenho operacional para clientes de governos companhias privadas. Diante do sucesso, as ações da empresa já subiram 114%, somente neste ano.

Para a analista Mariana Perez Mora, do Bank of America, a explicação do avanço se dá em razão da abordagem da Palantir, que precifica soluções com base no valor agregado de cada contrato, é menos sensível a fatores macroeconômicos e permite crescimento mesmo em períodos desafiadores.

Aplicações governamentais

A Palantir tem um histórico forte em contratos com o governo dos EUA, incluindo o StateChat para o Departamento de Estado e o programa Orion, em que apenas suas soluções atenderam aos requisitos de IA e aprendizado de máquina, segundo reportagem do MarketWatch.

A plataforma Foundry permite integração fácil e uso de modelos de outras agências, fortalecendo a posição da empresa para novos contratos governamentais.

Empresas privadas também aplicam a tecnologia da Palantir:

American Airlines (AAL) usa o Foundry para otimizar rotas, gerando economia de dezenas de milhões de dólares.

Novartis (NVS) consolidou grandes volumes de dados clínicos e de pesquisa, acelerando descobertas de medicamentos.

BP (BP) empregou o AIP para analisar dados de plataformas de petróleo, ajudando engenheiros a otimizar a produção.

O número de menções à empresa em teleconferências de resultados aumentou mais de quatro vezes no segundo trimestre de 2025, indicando reconhecimento crescente de suas soluções de IA de ponta.

Mas, apesar da valorização das ações, alguns analistas, como Andrew Left da Citron Research, consideram o preço elevado. Outros reconhecem o impacto real das soluções da empresa, mas alertam para desafios na manutenção do crescimento a longo prazo, segundo a reportagem do MarketWatch.