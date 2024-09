Como a nova tentativa de assassinato contra Trump pode afetar os mercados

Neste domingo, 15, os futuros das ações norte-americanas e o dólar mostraram pouca variação após o FBI anunciar que está investigando uma nova tentativa de assassinato contra Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos. O incidente ocorreu perto do campo de golfe do ex-presidente em West Palm Beach, Flórida, onde agentes do Serviço Secreto trocaram tiros com um suspeito escondido em arbustos. As informações são da Reuters.

Segundo autoridades, o tiroteio envolveu pelo menos quatro disparos e o suspeito foi neutralizado. O incidente, que se soma a outro ocorrido em julho na Pensilvânia, levou o FBI a abrir uma investigação sobre o caso.

Apesar da gravidade do evento, os futuros do S&P 500 caíram apenas 0,04%, enquanto o Índice do Dólar, que mede a moeda norte-americana contra seis principais moedas, caiu 0,03%, chegando a 101,07. No mercado de criptomoedas, o Bitcoin registrou uma queda de 0,7%, sendo cotado a US$ 59.445 (R$ 330674,70). Trump, que tem se posicionado como um defensor das criptomoedas, viu pouca mudança nos mercados após o incidente

Impacto potencial nos mercados

Analistas sugeriram que o evento poderia gerar algum nível de volatilidade, especialmente nas taxas de câmbio, à medida que os detalhes do incidente se tornassem mais claros. No entanto, qualquer impacto significativo parece, por enquanto, contido. Os chamados setores beneficiados por uma possível vitória de Trump nas eleições já tinham mostrado sinais de recuperação após o atentado anterior em julho, mas as apostas no "Trump trade" desaceleraram após um debate tenso com Kamala Harris na semana passada.

O mercado financeiro agora aguarda novos desdobramentos. Alguns analistas acreditam que, se o novo incidente aumentar as chances de Trump nas pesquisas eleitorais, isso poderia impulsionar o valor de certos ativos, como aconteceu anteriormente. No entanto, a principal expectativa está na reunião do Federal Reserve desta semana, que deve decidir sobre novas medidas em relação às taxas de juros nos Estados Unidos.

As plataformas de apostas registraram pouca alteração em suas projeções, com Kamala Harris mantendo 56 centavos em seu favor na PredictIt, enquanto Trump permaneceu com 47 centavos. A atenção dos investidores agora se concentra na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve, que acontecerá entre os dias 17 e 18 de setembro. O foco está na possível redução das taxas de juros e na velocidade com que o banco central planeja agir nos próximos meses.