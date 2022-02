Como a Esh Capital trabalha para dar voz ao acionista minoritário

Quando um investidor compra a ação de uma empresa, ele se torna sócio do negócio. Isso não significa, no entanto, que todo acionista é capaz de interferir no dia-a-dia da companhia. Não é fácil fazer valer a sua vontade na prática, principalmente se você é um acionista minoritário, com uma participação pequena perto das participações avaliadas em milhões de reais que grandes fundos de investimento e acionistas controladores detêm na empresa.

Mas existem alguns meios para que o acionista minoritário faça a sua voz ser escutada. São necessários dedicação à causa e conhecimento das regras de mercado, requisitos que costumam ficar de fora do preparo da maior parte dos investidores pessoa física. Os acionistas com arsenal capaz de desafiar os controladores são normalmente gestores ou grandes investidores profissionais. Ainda assim, grande parte deles prefere ficar de fora da disputa.

A Esh Capital, por outro lado, escolhe comprar a briga – e lucra justamente com isso. Fundada em 2015, a gestora tem como principal estratégia comprar papéis decorrentes das chamadas “special situations”, eventos atípicos que costumam apresentar alto potencial de alterar o curso da companhia, como uma aquisição, por exemplo.

A gestora compra os papéis e passa a atuar de dentro para fora para buscar condições mais vantajosas para os acionistas minoritários, aprimorando a governança das companhias.

“O Brasil é um país em que ocorrem operações nocivas aos minoritários de forma recorrente. A nossa estratégia é tornar o fundo um agente de negociação que consiga se beneficiar de melhorias, principalmente de governança, no mercado de capitais brasileiros”, afirmou Vladimir Timerman, gestor da Esh Capital, em entrevista à EXAME Invest.

O carro-chefe da casa é o fundo multimercado Esh Theta, que aplica a estratégia de ativismo societário, também conhecido como ativismo minoritário. Funciona assim: primeiramente, o fundo atua ativamente para reverter uma decisão considerada negativa para os acionistas minoritários. Se tudo der certo, as ações se valorizam com o ganho de governança e, por tabela, o produto entrega uma rentabilidade maior aos cotistas.

“O ingrediente principal do fundo são ações, mas o risco é outro. Atuamos em casos que demoram, normalmente, de dois a quatro anos para gerar retorno”, explicou Timerman.

Entre os casos mais emblemáticos da gestora estão a disputa entre Smiles e Gol (GOLL4) e, mais recentemente, entre Alliar (AALR3) e o empresário Nelson Tanure. No caso da Smiles, os minoritários ficaram insatisfeitos com a proposta de incorporação da Gol, que ganhou contornos mais favoráveis aos acionistas depois de muita contestação, culminando com a aprovação da combinação de negócios.

O imbróglio com a Alliar é mais recente e envolve a tentativa de Tanure de comprar o controle da empresa realizando uma manobra para excluir os minoritários na Oferta de Aquisição de Ações (OPA). Os acionistas cobram a realização da OPA, ainda sem data definida para acontecer.

Existem outras empresas na mira da Esh, como a Gafisa (GFSA3), mas Timerman se absteve de comentar casos em que a gestora ainda não começou a atuar. O fundo entregou um retorno de 113,51% nos últimos 12 meses e conta com um patrimônio líquido médio de 76 milhões de reais.

Em entrevista à EXAME Invest, o gestor detalhou a atuação ativista da Esh. Veja abaixo os principais pontos:

Como a Esh escolhe quais ações comprar? Como definir em quais empresas vale implementar o chamado ativismo societário?

Ficamos atentos às movimentações de mercado. Geralmente, quando há uma operação dessas que pode prejudicar os acionistas, outros agentes saem zerando a posição. Então avaliamos o que podemos fazer para evitar que o evento de fato aconteça ou se conseguimos, ao menos, criar condições mais favoráveis para os demais acionistas.

Um ponto importante é que priorizamos ações que têm cláusula arbitral, para evitar levar qualquer tipo de litígio para a Justiça comum. Mas não é uma proibição.

O ativismo minoritário dá resultado?

Sim, especialmente porque somos os únicos nesse mercado. O fato de não ter mais ninguém agindo faz com que o risco pague um prêmio maior.

Muitos ficam pensando que vai dar errado, que o controlador sempre leva vantagem e que não há nada a fazer. Nós aproveitamos essa assimetria, investimos na empresa e nos colocamos à disposição para trilhar esse caminho e fazer o trabalho que tem que ser feito.

É uma vantagem da qual o mercado como um todo acaba se beneficiando. Além de o nosso cotista ganhar dinheiro, acreditamos que esse é um caminho positivo para todos.

A atuação da Esh gera movimentação dentro do mercado?

De outros gestores, não, mas recebemos diversos contatos de outros acionistas minoritários que são pessoas físicas. São investidores que estão completamente desamparados pelas vias oficiais, como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec).

Quando percebem que nós estamos tomando a frente em uma atuação que vai beneficiá-lo, muitos entram em contato conosco agradecendo, oferecendo ajuda e colocando-se à disposição.

É algo extremamente gratificante. No caso da Alliar, recebemos em torno de 30 e-mails de investidores agradecendo. E, do outro lado, recebemos acusações do Tanure de que estaríamos tentando derrubar o valor do papel.

O ativismo minoritário é mais recorrente no exterior. Com o tempo, outros gestores podem optar por esse caminho no Brasil?

É um mercado grande para atuar sozinho, gostaria que houvesse outros gestores fazendo o mesmo. Mas envolve dificuldades e alguns custos pessoais, porque o gestor coloca a cara a tapa.

É frustrante perceber que outros gestores não querem construir valor com algo que vai ajudar a melhorar o mercado de capitais. Em vez de brigarem e ganharem dinheiro com o que é correto, as pessoas querem distância, preferem evitar confusão.

Nós cobramos a mesma taxa de administração e de gestão que outros gestores, mas nosso trabalho não é ler balanço e conversar com a área de relações com investidores: é quebrar a cabeça e atuar dentro da empresa.