Vale sobe 3% e reduz queda do Ibovespa; Petrobras cai

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 recua nesta segunda-feira, 7, acompanhando as perdas de Wall Street em meio a temores de estagflação da economia global.

Às 13h30

Ibovespa: - 1,01%, 113.316 pontos

As preocupações de inflação aliada ao baixo crescimento cresceram após o petróleo brent tocar máxima de 139 dólares neste início de semana. Sinalizações de que os Estados Unidos e países da Europa estariam preparando sanções ao petróleo russo motivaram a reação do mercado. Na véspera, o secretário de Estado americano Antony Blinken declarou que a possível medida tem sido tema de "discussões muito ativas" com líderes europeus.

Após a disparada inicial, o preço da commodity arrefeceu para cerca de 125 dólares nesta tarde, aliviando as quedas de bolsas internacionais. No mercado europeu, índices de ações que chegaram a cair mais de 3% no início do dia, caem menos de 2%, mas seguem em terreno negativo. Segundo fontes da Reuters, Estados Unidos busca reduzir as sanções ao petróleo venezuelano para conter a alta de preços.

S&P 500 (EUA): - 1,37%

DAX (Alemanha): - 1,53%

Refúgio de investidores em busca de commodities, a bolsa brasileira volta ter desempenho acima da média do mercado internacional. As ações da Vale (VALE3), com o maior peso do Ibovespa, reduz a perda do índice, subindo cerca de 3%, depois de o minério de ferro saltar 7% na bolsa de Dalian.

Gostaria de aprender a investir nas commodities do Brasil? Destrave o acesso gratuito para o curso da EXAME Academy e da B3.

A forte apreciação do petróleo, segundo a Reuters, ajudou a impulsionar a cotação do metal nesta madrugada. Siderúrgicas, também beneficiadas pela apreciação do minério de ferro, figuram entre as maiores altas juntas com a Vale.

Vale (VALE3): + 2,93%

CSN (CSNA3): + 1,90

CSN Mineração (CMIN3): + 2,37%

Por outro lado, as ações da Petrobras (PETR3/PETR4), com a segunda maior participação do índice, operam em queda. Investidores seguem duvidosos quanto à capacidade da estatal repassar a alta de preços. Na manhã desta segunda, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que a "paridade do preço internacional está errada" ao citar o preço do barril. As petroleiras privadas PetroRio (PRIO3) e 3R (RRRP3), que dispararam mais de 10% na última semana, também apresentam fraqueza neste pregão.

3R (RRRP3): + 0,98%

Petrobras (PETR3): - 3,14%

PetroRio (PRIO3): - 1,70%

A preferência do mercado por ativos brasileiros não se reflete apenas no melhor desempenho do Ibovespa frente a índices internacionais, mas na própria cotação do real, que se valoriza na contramão de outras moedas emergentes e desenvolvidas. O dólar opera próximo da estabilidade nesta sessão, após ter caído para 5,03 no início do dia.

A queda do dólar ocorreu em meio à abertura das curvas de juros, com investidores precificando apertos monetários mais duros para conter os impactos da alta das commodities na inflação. O cenário, segundo André Perfeito, economista-chefe da Necton, pode levar o dólar para baixo da marca dos 5 reais.

Dólar: - 0,02%, 5,077 reais

"O Brasil se tornou saída para investidores do mundo inteiro. Eles querem commodities e tem a bolsa brasileira para comprar. Querem juros e estamos dando juros. Acho que o dólar pode romper o suporte de 5 reais", disse Perfeito no programa Abertura de Mercado, da EXAME Invest, desta segunda.

Na bolsa, as ações de companhias aéreas lideram as perdas do Ibovespa, chegando a beirar 10% de queda. O movimento, que afeta papéis do setor em bolsas do mundo inteiro, reflete o maior pessimismo quanto ao custo das aéreas diante da alta do petróleo.

Azul (AZUL4): - 12,41%

GOL (GOLL4): - 10,90%

De fora do Ibovespa, o principal destaque são as ações da Saraiva, (SLED3), que disparam mais de 20%, antes da votação de aditivo ao plano de recuperação judicial da companhia, prevista para esta tarde. O movimento teve início após a página Titanium Small Caps, do Twitter, publicar trecho de documento que informa sobre a cessão de créditos do Banco do Brasil para a securitizadora Travessia, que irá substituir o banco na votação desta tarde.

Saraiva (SLED3): + 22,50%