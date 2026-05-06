Com novo CEO, Disney registra US$ 25,17 bilhões em receita no 1º tri

A Walt Disney Company reportou receita de US$ 25,17 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2026, encerrado em 28 de março, avanço de 7% na comparação anual e acima das projeções de Wall Street.

O resultado marca a estreia de Josh D’Amaro como CEO e indica continuidade da estratégia de crescimento baseada em múltiplas frentes de negócio.

O principal vetor de expansão veio do streaming. A receita combinada de Disney+ e Hulu cresceu 13%, para US$ 5,49 bilhões, impulsionada por reajustes de preços implementados no fim de 2025.

A divisão de parques, cruzeiros e produtos de consumo também contribuiu de forma consistente. A unidade Experiences registrou US$ 9,5 bilhões em receita, alta de 7% e nível recorde para um segundo trimestre fiscal, sustentada pela demanda doméstica nos parques e pela diversificação de receitas com produtos licenciados.

No segmento esportivo, a ESPN gerou US$ 4,61 bilhões, avanço de 6%, apoiado por maiores receitas de assinaturas e afiliadas, apesar de uma leve queda nas vendas de publicidade.

Já o braço de entretenimento foi beneficiado pela integração com a plataforma de TV ao vivo Fubo e pela força das franquias da companhia, que seguem alimentando receitas em cinema, streaming e produtos derivados.

A estratégia de propriedade intelectual continua sendo central para ampliar a monetização em diferentes canais.

Segundo o relatório, a empresa projeta continuidade desse ritmo ao longo de 2026, com expectativa de aceleração na segunda metade do ano fiscal e expansão adicional impulsionada por novos lançamentos e reajustes de preços.