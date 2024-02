Com mercados abalados, China nomeia "Açougueiro dos Corretores" para órgão regulador

O presidente da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Yi Huiman, vai ser substituído por Wu Qing, de acordo com a agência de notícias estatal chinesa Xinhua nesta quarta-feira, 7.

Conhecido como "Açougueiro dos Corretores", Wu era vice-prefeito interino do principal centro financeiro da China, Xangai, e foi presidente da Bolsa de Valores de Xangai.

Os Futuros do Índice FTSE China A50 subiram após o anúncio do novo presidente do órgão, com um ganho de 0,2% na manhã desta quarta-feira.

A nomeação de Wu acontece em um momento em que o gigante asiático tenta apoiar seu abalado mercado de ações, que tem sofrido com a incerteza acerca do setor imobiliário no país e perspectivas ruins sobre a economia chinesa.

O índice blue-chip CSI300 despencou para uma mínima de cinco anos na semana passada. Investidores estrangeiros venderam um líquido de 18,2 bilhões de yuan ($2,5 bilhões) em ações chinesas em janeiro, o sexto mês consecutivo de saídas. O governo tem tentado estancar a sangria, mas sem sucesso. Na semana passada, anunciou restrições à venda a descoberto e reduções nos impostos sobre operações.